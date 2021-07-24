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東奧另類亮點…南太猛男互裸上身 開幕式「旗」逢對手

記者顏伶如／綜合報導
來自東加的跆拳道選手塔奧法托發，23日在東京奧運開幕式上，赤裸上半身擔任掌旗手。(路透)
來自東加的跆拳道選手塔奧法托發，23日在東京奧運開幕式上，赤裸上半身擔任掌旗手。(路透)

東京奧運開幕式上，來自東加( Tonga)的跆拳道選手塔奧法托發(Pita Taufatofua)赤裸上半身擔任掌旗手，成為吸睛焦點。這是塔奧法托發繼2016年里約奧運、2018年平昌冬奧之後，第三度在奧運盛典以「猛男」造型掌旗，但今年遇上對手：南太平洋島國萬那杜共和國(Vanuatu)賽艇選手瑞伊(Riilio Rii)同樣也是光著上身掌旗，而且身上塗油。

東京奧運開幕式上，南太平洋島國萬那杜共和國賽艇選手瑞伊光著上身掌旗，而且身上塗油...
東京奧運開幕式上，南太平洋島國萬那杜共和國賽艇選手瑞伊光著上身掌旗，而且身上塗油。(路透)

塔奧法托發2018年參加平昌冬季奧運越野滑雪項目，在開幕儀式上同樣赤裸上身掌旗。今年3月在澳洲舉行的太洋洲跆拳道資格賽中，塔奧法托發擊敗巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)對手托米(Steven Tommy)，獲得進軍東京奧運的門票。

來自東加的跆拳道選手塔奧法托發，23日在東京奧運開幕式上，赤裸上半身擔任掌旗手。...
來自東加的跆拳道選手塔奧法托發，23日在東京奧運開幕式上，赤裸上半身擔任掌旗手。(路透)

對於有機會第三度為東加在奧運開幕儀式上掌旗，塔奧法托發取得資格時曾在Instagram發文寫道：「看來我們需要多一點椰子油了！東加要參加東京奧運了。我剛剛獲得資格，即將連續第三次參加奧運，參加美妙的跆拳道項目！」

東京奧運開幕式上，南太平洋島國萬那杜共和國賽艇選手瑞伊光著上身掌旗，而且身上塗油...
東京奧運開幕式上，南太平洋島國萬那杜共和國賽艇選手瑞伊光著上身掌旗，而且身上塗油。(美聯社)

塔奧法托發原本打算除了跆拳道之外，還希望參加輕艇競速(sprint kayak)項目。去年他接受英國廣播公司(BBC)專訪時說，對於輕艇運動特別有感情，因為從祖先在玻里尼西亞群島開拓以來，划輕艇已有數千年歷史。今年2月間，他在Instagram發文表示，肋骨架部位肌肉拉傷，影響參加輕艇競速的表現。

這次比賽是賽艇選手瑞伊第一次參加奧運，在22日晚預賽排名第六及最後一名，23日晚將參加敗部復活賽。

瑞伊在2018年大英國協划船冠軍賽(2018 Commonwealth Rowing Championships)中，得到生平首面金牌。這像每四年舉行一次的比賽，參加者來自大英帝國前任成員。萬那杜位於澳洲東邊約1110哩，1980年脫離英法聯合統治而宣告獨立。

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