我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

「我們不反對疫苗」 麥康諾、羅穆尼喊話趕快接種

編譯柯立偉／綜合15日電
美國仍有不少人反疫苗和質疑疫苗的功效，公衛專家擔憂這將讓美國的防疫功虧一簣。(美聯社)
美國仍有不少人反疫苗和質疑疫苗的功效，公衛專家擔憂這將讓美國的防疫功虧一簣。(美聯社)

接種疫苗的問題在美國已泛政治化，傳統上認為共和黨人較不願意接種，民主黨人較願意注射疫苗；不過，面對Delta變種病毒來勢洶洶，接種率較低的地區如阿肯色州、內華達州、密蘇里州、德州等地，確診率及住院率再次激增，已有部分共和黨人站出來，大聲疾呼他們不反對疫苗，希望共和黨的支持者也不要反對疫苗。

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)14日表示：「媒體上共和黨人的形象不是共和黨人能夠塑造的，至少我沒辦法。我只是認為，說我們都反疫苗是不對的，沒有必要把打疫苗這件事政治化。」

而參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)更以自己小時候罹患小兒麻痺症的經歷，希望說服目前還不願意接種疫苗的民眾接種。

「我小的時候罹患過小兒麻痺症，所以我對這部分很了解。人類花了70年時間才開發出小兒麻痺的疫苗，才終於終結了小兒麻痺對人類的威脅。」麥康諾說，「我們現在面對新冠疫情，有這麼多疫苗可以選，我其實不太能理解到底為什麼疫苗的推廣這麼困難。」

雖然兩位參議員都大聲疾呼民眾盡速接種，但仍不願意把「支持打疫苗」和「共和黨」掛勾；例如麥康諾在面對記者詢問對於同黨籍其她參議員日前發表過關於疫苗懷疑論的看法時，麥康諾語帶保留地表示：「支持疫苗是我個人的看法，我只代表我自己發言。」

事實上，支持疫苗的共和黨議員對於接種疫苗的問題，立場確實略顯尷尬；一來要保護一直受到一些保守派媒體灌輸關於疫苗不正確知識的保守派選民，二來又不能直接了當地告訴他們，「這些保守派媒體講的都是假的。」

共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)就語重心長地說：「我認為要不要打疫苗確實應聽憑個人自由，不過很可惜的是，現在幾乎所有懷疑疫苗的論述，都是陰謀論，不是實證科學。」

疫苗 共和黨 麥康諾

上一則

保守派反疫苗 公衛界憂防疫功虧一簣

下一則

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

延伸閱讀

「終結疫情唯一方法」麥康諾：沒有理由不打疫苗

「終結疫情唯一方法」麥康諾：沒有理由不打疫苗

與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因

與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因
若和民主黨總統困荒島？麥康諾：我選拜登作伴

若和民主黨總統困荒島？麥康諾：我選拜登作伴
基建案 川普譏共和黨員：你們被耍了

基建案 川普譏共和黨員：你們被耍了

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植