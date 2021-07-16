「我們不反對疫苗」 麥康諾、羅穆尼喊話趕快接種

美國仍有不少人反疫苗和質疑疫苗的功效，公衛專家擔憂這將讓美國的防疫功虧一簣。(美聯社)

接種疫苗 的問題在美國已泛政治化，傳統上認為共和黨 人較不願意接種，民主黨人較願意注射疫苗；不過，面對Delta變種病毒來勢洶洶，接種率較低的地區如阿肯色州、內華達州、密蘇里州、德州等地，確診率及住院率再次激增，已有部分共和黨人站出來，大聲疾呼他們不反對疫苗，希望共和黨的支持者也不要反對疫苗。

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)14日表示：「媒體上共和黨人的形象不是共和黨人能夠塑造的，至少我沒辦法。我只是認為，說我們都反疫苗是不對的，沒有必要把打疫苗這件事政治化。」

而參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)更以自己小時候罹患小兒麻痺症的經歷，希望說服目前還不願意接種疫苗的民眾接種。

「我小的時候罹患過小兒麻痺症，所以我對這部分很了解。人類花了70年時間才開發出小兒麻痺的疫苗，才終於終結了小兒麻痺對人類的威脅。」麥康諾說，「我們現在面對新冠疫情，有這麼多疫苗可以選，我其實不太能理解到底為什麼疫苗的推廣這麼困難。」

雖然兩位參議員都大聲疾呼民眾盡速接種，但仍不願意把「支持打疫苗」和「共和黨」掛勾；例如麥康諾在面對記者詢問對於同黨籍其她參議員日前發表過關於疫苗懷疑論的看法時，麥康諾語帶保留地表示：「支持疫苗是我個人的看法，我只代表我自己發言。」

事實上，支持疫苗的共和黨議員對於接種疫苗的問題，立場確實略顯尷尬；一來要保護一直受到一些保守派媒體灌輸關於疫苗不正確知識的保守派選民，二來又不能直接了當地告訴他們，「這些保守派媒體講的都是假的。」

共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)就語重心長地說：「我認為要不要打疫苗確實應聽憑個人自由，不過很可惜的是，現在幾乎所有懷疑疫苗的論述，都是陰謀論，不是實證科學。」