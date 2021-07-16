保守派反疫苗 公衛界憂防疫功虧一簣

美國仍有不少人反疫苗和質疑疫苗的功效，公衛專家擔憂這將讓美國的防疫功虧一簣。(Getty Images)

雖然新冠疫情肆虐，但是在全國多地，對疫苗 接種快速展開持消極立場的保守勢力，甚至進而成為「反疫苗」的勢力，正在成形；公衛專家擔憂，隨著Delta變種病毒 持續擴散，這些勢力恐讓美國 的防疫功虧一簣。

國會山報(The Hill)報導，目前有超過40個州限制疫苗護照；此外，包括密蘇里、南卡羅來納等州在內州長，不滿拜登政府透過地方官員、社區領袖等促進疫苗接種，認為是過度干預。

但是最令公衛界震驚的是田納西州，該州疫苗事務最高官員米歇爾‧菲斯庫斯(Michelle Fiscus)就因採取鼓勵年輕人接種疫苗的行動而遭到解職；菲斯庫斯去職後，田州衛生廳已停止可能鼓勵未成年人接種任何疫苗的一切舉措。

雖然田州聯合政府行動委員會主席拉根(John Ragan)的說法是，菲斯庫斯解職的理由是浪費數百萬納稅錢，在激勵「死亡率極低」的未成年人上；但是有委員會成員日前在全球疫情嚴峻時，揚言要解散衛生廳。

另一委員會成員康貝爾(Heidi Campbell)表示，這些舉措對全州公衛單位產生寒蟬效應。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任歐菲特(Paul Offit)表示，這件事「讓人震驚」，震驚的不是反疫苗的聲音，而是公衛機構正站在科學的對立面。

在保守派推波助瀾下，美國「反疫苗」勢力正在形成。圖為阿拉巴馬州義工挨家挨戶上門勸人們接種疫苗。(Getty Images)

反疫苗長期以來被視為是少數邊緣派的聲音，但是社群網路、自媒體愈發發達，甚至是持反科學立場的川普上台，都讓這些聲音得以浮上檯面。

德州農工大學公衛學院助理教授卡拉漢(Timothy Callaghan)更表示，美國反疫苗的勢力，可能比很多人想像的還要大；卡拉漢上個月發表的研究顯示，美國屬於反疫苗的民眾比率高達12分之一，而且多達22%的民眾可能在某些情況下，認同反疫苗運動。

目前科學界壓倒性的對新冠疫苗表示支持；事實上，最近幾個月內，美國的新冠病歿者中，99%沒有接種疫苗，而在接種率低的田州，近日平均每天新增的病例數，是二周前的七倍，顯示疫苗的效果及變種病毒的威脅。