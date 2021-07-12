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1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

還不打疫苗？美確診最少10州 疫苗接種率高

編譯陳韻涵洪毅／綜合11日電
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)

全美新冠肺炎疫情再度升溫，佛蒙特等10州新增確診數最少，大多與疫苗接種率高有關；全美多處防疫措施解除，但疫情並未消失，接種率偏低的密蘇里州等地的確診病例甚至比過去還多，部分醫院的呼吸器不足，凸顯delta變種病毒的威脅及接種疫苗的必要性。

聯邦疾病防治中心(CDC)10日數據顯示，佛蒙特州目前是全美新增確診最少的地區，單周累計33例，相當於每10萬居民5.3例，鄉村的新英格蘭地區是全美疫苗接種率最高之處，高達74.4%居民至少接種一劑疫苗。

上周每10萬居民新增少於10例確診的州還有南達科他州(6.7例)、緬因州(8.9)、馬里蘭州(9.5)和賓州(9.5)。

上周每10萬居民逾10例確診的另五州則為麻州(10)、羅德島州(10.2)、新罕布夏州、(11.3)北達科他州(11.4)和紐約州(11.7)。

大多數州疫苗接種率高，佛蒙特州與麻州接種率逾70%，南北達科他州則以55.4%落後全美多數地區。

密州葛林郡(Greene County)春田市(Springfield)的病例正迅速猛增；當地的慈愛醫院(Mercy Hospital)門診部副主任莫哈特(John Mohart)表示，六周前，醫院有10名新冠患者住院，但是9日有128人，比去年12月疫情高峰時還要多。

考克斯健康醫院(CoxHealth)設備充足但人力不足，不得不將部分病患送到其他醫院；醫院門診部副主任艾許莉‧卡薩德(Ashley Casad)表示，醫護人員都「筋疲力盡、難堪重負」；卡薩德認為，這種情況恐怕持續一個月。

莫哈特與卡薩德均表示，住院病人以Delta病毒株居多；CDC表示，包括春田在內，Delta變種病毒正在密州西南部蔓延，密州現有近75%新增病例為Delta變種病毒。

目前密州平均每天新增1000例，比過去兩周多44%、住院率則多25%。

疫苗對Delta變種病毒有保護力，但是只接種一劑的保護力較弱，對未接種的民眾而言更是「嚴重威脅」。莫哈特就表示，9日的128名患者中，95%沒有接種疫苗；卡薩德則說，低接種率、delta變種病毒、春田取消戴口罩措施，三者同時出現造成當地疫情爆發。

密州僅40%人口完成接種，低於全國的48%，而葛林郡則僅35%民眾完成接種，許多郡甚至不到20%。

疫苗 變種病毒 疫情

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