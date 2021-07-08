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川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

編譯盧炯燊／綜合7日電
前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特夏季別墅舉行記者會，聲稱元月6日國會暴亂事件是「不幸事件」，也抱怨他的支持者受到不公平對待。(Getty Images)
前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特夏季別墅舉行記者會，聲稱元月6日國會暴亂事件是「不幸事件」，也抱怨他的支持者受到不公平對待。(Getty Images)

前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特(Bedminster)夏季別墅舉行記者會，談到元月6日國會暴亂事件，聲稱是「不幸事件」，同時抱怨他的支持者受到不公平對待。

川普此次記者會本是宣布對封殺他的臉書(Facebook)、推特(Twitter)及其他大型科技公司提出集體訴訟，但記者問及參院6月8日公布長達95頁的國會暴亂報告。

川普指這是一次「不幸事件」，並指他的支持者受到不公平對待，尤其35歲的支持者、加州退伍空軍阿什利•巴比特(Ashli Babbit)在闖入議長辦公室時，疑遭國會警察擊斃。他認為國會警察無理由這樣做，又批評外界對警察槍殺巴比特沒有任何反應，有關案件亦已結案，再也無從追究。

司法部在對槍擊事件展開為期三個月的調查後表示，不會對擊斃巴比特的警察提起刑事指控，就連他的名字也未公布。司法部還表示，沒有足夠的證據證明巴比特的公民權利受到侵犯，而該名警察開槍是為了自衛，也是為了協助國會議員和助手離開，所以開槍是合理的。

但川普一再認為，這個警察向巴比特頭部開槍是全無理由，又說儘管沒公布其名字，但他確實知道這名警察是誰。

當記者問及川普在此次國會暴亂中做了什麼，以及為何沒有阻止時，川普即指向一份相信是參院的報告說，「坦白說，我很驚訝，因為我會假設參院會發出一個有偏見的聲明，至少在民主黨方面，然而並沒有」。

川普認為，這份報告讓他擺脫了對事件的責任。

參院為了爭取共和黨人支持這份報告，儘管報告中44次提到川普的名字，但沒提到他在事件的責任，也避免使用「暴動」(insurrection)一詞來描述國會攻擊事件。

共和黨內一些保守派試圖將巴比特變成烈士。在國會上月的聽證會上，亞利桑納州共和黨眾議員戈薩(Paul  Gosar)就聲稱巴比特是遭「處決」，並要求公布涉案警察的名字。

對於川普對國會暴亂的最新說法，眾院少數黨領袖麥卡鍚(Kevin McCarthy)未作回應。

另一方面，在國會暴亂事件後，推特即以川普「有進一步煽動暴力的危險」，違反了禁止美化暴力的規定，因而永遠封殺他的帳戶，臉書、YouTube隨後也採取了措施，禁止川普在它們的社交平台上發言。為此川普在記者會上表示會牽頭對它們提出集體訴訟。

前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特夏季別墅舉行記者會，聲稱元月6日國會暴亂事件是...
前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特夏季別墅舉行記者會，聲稱元月6日國會暴亂事件是「不幸事件」，也抱怨他的支持者受到不公平對待。(Getty Images)
前總統川普7日指在國會暴動事件中遭警察擊斃的他的支持者、加州退伍女兵阿什利．巴比...
前總統川普7日指在國會暴動事件中遭警察擊斃的他的支持者、加州退伍女兵阿什利．巴比特(Ashli Babbit)，「警察無理由這樣做」。(美聯社)

川普 警察 參院

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