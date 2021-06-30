基建案 川普譏共和黨員：你們被耍了

前總統川普29日發表明力批與拜登總統在基建案上合作的溫和派共和黨參議員。圖為川普26日在俄亥俄州的造勢大會上演講。(美聯社)

前總統川普 29日發表聲明，批評共和黨 參議員與拜登總統及白宮達成基礎建設法案協議稱，很難過看到某些跟白宮來回打交道的共和黨參議員其實是虛有其表的共和黨員(Republican In Name Only，RINO)，「不管在基礎建設或其他方面，都一事無成。」

他並稱白宮拼命拉攏共和黨員支持，只為了讓基礎建設法案在參院表決時，能夠通過60票表決門檻。

「他們何時才會知道被耍了，還被激進左派所利用，到頭來只會有糟糕的結果。」川普聲明中指出：「從一開始就不應該輸掉參院多數席次的，(這都得)感謝麥康諾 (Mitch McConnell)！需要新的國會領袖，動作要快！」

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，川普的聲明可能幫挺川派參議員爭取到某些轉圜空間，進一步挑戰拜登的基礎建設法案。

與川普交情良好的南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)，便是支持原版基礎建設法案的11名共和黨參議員其中之一；不過，葛理漢後來表示，如果民主黨要透過預算協調程序為基礎建設法案另闢途徑，將不願意投票支持。

拜登日前表示，內容必須包括更多民主黨優先項目的基礎建設法案，才會簽署獲得兩黨共同支持的基礎建設法案；但後來拜登改變說法，白宮本周就忙著與兩黨議員及國會助理聯繫，希望讓獲得跨黨派支持的基礎建設法案得以拍板定案。

參院少數黨領袖麥康諾28日表示，尚未決定是否支持基礎建設法案，對於法案預算來源也還有疑慮。

川普再批麥康諾也與選舉陰謀論有關；日前媒體報導傳出，麥康諾曾要求前司法部長巴維理(William Barr)抗拒川普的選舉陰謀論；川普遂連續幾天多次發表聲明批評昔日盟友麥康諾，指責共和黨輸掉喬治亞州兩席參議員複選，都是麥康諾的過錯。

麥康諾29日被媒體問到川普發表聲明時回答說，並沒有看到川普的評論，「我的關注重點是在目前以及未來。新政府已經上台，對於他們想要做的事，我們有非常不一樣的看法。有關國家的基礎建設需求，我們希望透過兩黨協商取得協議，所以我把所有關注重點都放在眼前及未來。」