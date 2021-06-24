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帳單不到40元 新罕州食客留1.6萬元小費

編譯林梅婕／綜合23日電
新罕州一位客人帳單金額為37.93元，卻留下一筆1萬6000元的小費。（取自臉書）
新罕州一位客人帳單金額為37.93元，卻留下一筆1萬6000元的小費。（取自臉書）

新罕布夏州傳出饕客暖心贊助餐廳業者的善舉；該州倫敦德里(Londonderry)一家餐館老闆左瑞拉(Mike Zarella)12日下午結完帳後，發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。

左瑞拉表示，當天他的餐廳Stumble Inn Bar and Grill就和一般的周六一樣繁忙，一名坐在室外餐區的客人點了幾份辣熱狗、炸辣椒片和飲料，帳單總金額為37.93元。

「他看起來輕鬆自在，獨自享受一個人的時光。」左瑞拉形容。

該名客人餐後使用Visa的簽帳卡結帳時，註記附上1萬6000元的小費，還同時告訴服務生：「不要一次把它花光了。」

事後左瑞拉向當地媒體WMUR-TV表示，其實服務生一開始沒有注意到，「他寫在消費明細的地方，服務生們直接把收據放在櫃檯，而且他還說了三次『不要一次把它花光』；後來一名服務生把收據翻過來才驚愕地看到，她說『我的天啊』，而我告訴他們，我希望大家一起平分，因為你們工作真的很辛苦。」

該名客人希望保持低調，並要求媒體匿名；後來左瑞拉也親自向這名善心人士道謝；左瑞拉說：「我除了感謝他，也想確認他是不是認真的，他告訴我『是的』。」

去年新冠疫情期間，Stumble Inn Bar and Grill的營運也受到極大的挑戰，幾乎一整年都沒有營業；直到疫情趨緩，餐廳開始提供外帶服務，並開放客人在露台區用餐。

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