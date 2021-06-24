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川普提高投資移民金額至90萬政策 法官裁定程序不當

記者顏伶如／綜合報導
加州北區聯邦法院治安法官柯利23日裁定，川普政府時期國安部調高EB-5移民投資簽證計投資金額的程序不當。圖為華府的一個投資項目。(Getty Images)
加州北區聯邦法院治安法官柯利23日裁定，川普政府時期國安部調高EB-5移民投資簽證計投資金額的程序不當。圖為華府的一個投資項目。(Getty Images)

前總統川普任內，國土安全部2019年宣布新規，將EB-5移民投資簽證計畫投資金額從50萬元調高至90萬元。加州北區聯邦法院治安法官(Magistrate Judge)賈桂琳‧柯利(Jacqueline Scott Corley)23日裁定，川普政府提高投資簽證金額的宣布程序不當，因為當時的國安部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)屬於不當任命。

根據EB-5移民投資簽證計畫，外國投資者在美國投資房地產或從事創造就業機會的事業，便可以申請綠卡。川普政府調高投資金額門檻，增加了外國投資者取得EB-5移民簽證的困難度。調高投資門檻的改變獲得兩黨支持，拜登政府上台後也為這項改變背書，並在訴訟當中為川普政府的規定修改辯護。

加州北區聯邦法院治安法官柯利23日裁定，由於麥卡利南擔任國安部代理部長屬於不當任命，國安部調高B-5移民投資簽證計投資金額的宣布也屬於程序不當。

柯利的裁定與其他法官的先前判例立場一致。川普政府曾在2020年嘗試縮減俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，但已有多位法官以麥卡利南屬於不當任命為由，擋下川普政府修改移民政策。

華爾街日報報導，對於聯邦法院法官的裁定，國安部發言人23日並未回應採訪要求。

共和黨籍愛阿華州聯邦參議葛拉斯理(Charles Grassley)、民主黨籍佛蒙特州聯邦參議員李希(Patrick Leahy)之前提出包裹提案，希望增進EB-5移民投資簽證計畫以避免詐騙出現，並將外國投資資金導向偏遠農村地區。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)目前也在推動移民投資計畫改革，希望相關規定得以鬆綁，讓這項計畫成為投資報酬率較以往更好的投資工具。

投資 移民 簽證

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