投票權法案 參院共和黨「費力把事拖」封殺

民主黨推動擴大選舉及投票權法案，22日在國會參院遭共和黨參議員利用「費力把事拖」手段擋下。參院共和黨領袖麥康諾說，這項法案根本在「製造麻煩」。(Getty Images)

民主黨 推動擴大選舉及投票權法案，22日在國會參院 遭逢挫敗，共和黨 參議員利用「費力把事拖」(filibuster)手段，擋下了原本可望創下一個世代以來美國規模最大的選舉制度改革；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾說，這項法案根本在「製造麻煩」，必定全力阻擋。

名稱為「人民法案」(For the People Act)的草案，內容包括各個層面的選舉制度改革，並且排除擴大投票權的諸多限制；倡議人士認為，這項法案堪稱當代版本的民權抗爭，立法精神包括摒除黑金政治影響，降低政黨派系干預國會選區重畫。

然而，許多共和黨人士認為，這項法案意味著聯邦政府企圖侵犯州政府主管選務的權限；根據共和黨陣營評估，法案一旦通過，最終將讓民主黨受益。某些共和黨參議員為法案冠上「壓榨人民法案」(Screw the People Act)封號。

法案22日在參院表決出現50票對50票結果，未能達到讓法案進入辯論的60票門檻。對於法案未能過關，主持議程的副總統賀錦麗說：「抗爭還沒完。」

擴大選舉及投票選法案闖關失敗，迫使民主黨必須思考如何在參院兩黨席次各半的緊繃情況下，陸續推出重大立法項目；民主黨原本對於這項法案寄予厚望，希望在共和黨居多數的多個州議會紛紛訂定州法為選民投票設下層層障礙之際，透過「人民法案」的通過揮出力道強大的反擊。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在參院議場說：「又一次，身為參院少數的共和黨對於有著迫切關係的議題，基於政黨立場祭出阻撓。」舒默表示，這絕對不是參院最後一次討論投票權。

民主黨推動擴大選舉及投票權法案，22日在國會參院遭共和黨參議員利用「費力把事拖」手段擋下。參院多數黨領袖舒默痛批共和黨基於黨派利益阻擋 。(歐新社)

法案交付表決之前，拜登總統在推特發文寫道：「民主黨團結一致，同心協力要通過這項具有里程碑意義的法案以保護投票權，確保選舉公正公平，修補並加強我們的民主制度。」

過去這段期間以來，民主黨面臨外界壓力，要求修改參院議事規則、否則立法目標恐將一事無成；中間路線派民主黨參議員例如西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)則不同意修改「費力把事拖」議事規定。