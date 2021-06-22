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兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 7月上路

編譯林育正／綜合21日電
拜登政府和國會民主黨籍議員大力推動宣導擴大兒童抵稅福利。圖為副總統賀錦麗21日在賓州匹茲堡市布克蘭幼教中心推廣兒童抵稅政策。(美聯社)
拜登政府和國會民主黨籍議員大力推動宣導擴大兒童抵稅福利。圖為副總統賀錦麗21日在賓州匹茲堡市布克蘭幼教中心推廣兒童抵稅政策。(美聯社)

拜登政府和國會民主黨籍議員大力推動宣導擴大兒童抵稅福利；自7月開始，家庭中每一位6至17歲的孩童，每年將獲得3000元稅收抵免；符合資格的家庭，每一位6歲以下兒童，最多也將獲得3600元。目前本計畫將先維持一年，符合資格的家庭每個月將自動收到款項。

本計畫為拜登總統1兆9000億元的新冠紓困計畫中的一部分，副總統賀錦麗表示：「當越來越多家庭了解他們能夠獲得紓困資金，我們將得以幫助孩童脫離貧困。」

拜登有意先延長至2025年

政府將禮拜一訂為「孩童稅收抵免宣導日」，白宮官員、議員與非營利組織透過各種活動，向民眾宣導此計畫。雖然計畫預計一年後到期，但拜登有意延長至2025年，最終的目標是制訂為永久計畫。

拜登21日發布聲明表示：「我們希望美國人一同建立起對計劃的支持與認識，幫助我們延長至往後的日子，確保國內低收入家庭都能登記註冊。如果每個家庭都註冊，勞工家庭將獲得重要的退稅，使我們距離孩童赤貧減半的目標更近一步。」

國稅局預計在7月至12月，讓民眾預先以分期方式，收到稅收抵免退稅，而非等到隔年報稅時，再收到一次性退稅。計畫詳細內容，為每位6歲以下孩童稅額自2000元上調至3600元，6歲以上則是3000元，低收入家庭將完全符合資格。

17歲以下 每年獲3000元抵免

財政部上個月也宣布，7月15日起將收到一半的退稅，每位6歲以下孩童，每個月最多收到300元；6歲以上每月最多250元，退稅的另一半，將在隔年報稅後收到。每個月的退稅金額，將按照2019和2020年報稅金額。去年以非報稅者(non-filer)資格領取紓困金的民眾，也將自動納入。財政部表示，估計有3900萬個家庭將收到每個月撥出的款項，約佔全美88%的孩童。

不過非營利組織仍認為國稅局的「非報稅者工具」較為不便，世界聯合基金會(United Way Worldwide)的經濟流動性計畫資深主任蘿拉.薛勒(Laura Scherler)就說：「非報稅者工具在手機上非常難操作。」她指出非報稅者，大多以手機完成相跟手續。也有其他組織提出，非報稅者工具只有英文版本。

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