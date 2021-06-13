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搶先貝佐斯2周？布蘭森傳國慶日上太空

編譯盧炯燊／綜合12日電
維珍銀河公司創辦人、英國富豪布蘭森，計畫在7月4日試飛其VSS Unity SpaceShipTwo 火箭飛機時，比貝佐斯更早到太空。(路透)
維珍銀河公司創辦人、英國富豪布蘭森，計畫在7月4日試飛其VSS Unity SpaceShipTwo 火箭飛機時，比貝佐斯更早到太空。(路透)

億萬富豪之間的競爭戰場，已從地面擴展到太空

亞馬遜創辦人兼地球首富貝佐斯6月7日宣布，7月20日會搭乘自家太空公司藍源的太空船，趕在SpaceX 創始人馬斯克(Elon Musk)之前上太空；然而話音未落，維珍銀河公司(Virgin Galactic)創辦人、英國富豪布蘭森(Richard Branson)有可能在7月4日試飛其 VSS Unity SpaceShipTwo 火箭飛機時，率先到太空。

一直以來，都是貝佐斯與馬斯克爭先為成為第一個進入太空的大亨，不過馬斯克至今仍未宣布今夏飛往太空的任何意圖，就讓各界以為貝佐斯可以償願的時候，不料殺出布蘭森。

據悉，在貝佐斯宣布上太空的第二天，博客「抛物線弧體」(Parabolic Arc)的博主梅西耶(Douglas Messier)聲稱接獲知情人士告知，維珍銀河計畫在7月4日試飛SpaceShip Two火箭飛機時，把布蘭森送往太空，比貝佐斯早兩星期。

知情人士指出，維珍銀河在看到藍源5月5日定下首個載人太空飛行日期之後，也開始制定自己的飛行計畫。

儘管目前仍不知道梅西耶的報導是否屬實，但維珍銀河發言人的聲明沒有否認該報導，只說「目前我們尚未確定下次飛行日期」。

維珍銀河早前表示，會有四名任務專家扮演未來乘客展開測試上太空。雖然發言人表示，預期布蘭森的太空之旅會在夏季展開，且與這四名專家的測試無關。

不過聯邦航空管理局(FAA)前副局長尼爾德(George Nield)表示，人們或會相信布蘭森與專家交換飛行任務，成為登上火箭飛機的四名專家之一。

尼爾德又說，布蘭森做過不少冒險的事情，如果他覺得一切都沒問題且願意親自上陣，沒有人能夠阻止他。

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