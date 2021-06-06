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拜登基建計畫 民主黨進步派現雜音

編譯盧炯燊／綜合5日電
拜登力推修改後的基建計畫，不僅國會共和黨人不表支持，在民主黨內也有雜音，資深聯邦參議員桑德斯(右)就提出質疑。(歐新社)
拜登力推修改後的基建計畫，不僅國會共和黨人不表支持，在民主黨內也有雜音，資深聯邦參議員桑德斯(右)就提出質疑。(歐新社)

總統拜登推行的基礎建設計畫，無論是兩黨立法還是民主黨自行以多數票立法，正面臨民主黨內可能都難達共識的障礙。

民主黨內進步派對拜登仍在與共和黨討價還價感到沮喪，希望白宮在沒有共和黨支持下，通過這個基建計畫；也有部分民主黨人對拜登為推行這個基建計畫而提出的增稅案感到擔心；因此即使撇開了共和黨，在民主黨內達成一致也非一帆風順。

對拜登來說，國會民主黨人團結一致支持基建計畫非常重要，因為民主黨在國會兩院只有些微多數，若有差池肯定無法通過。

目前黨內的進步左派已傳出要求拜登停止與共和黨談判，特別是有報導指拜登將擱置提高企業稅率到28%的計畫，而是透過15%最低企業稅率和加強國稅局 (IRS) 執法支應支出，以換取共和黨支持。

若真如此，拜登將要冒著失去進步派支持的危險；佛蒙特州民主黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)4日在推特貼文指出，過去共和黨即使沒有民主黨支持，在通過減稅立法時也沒有要黨內等一等，為何民主黨不能這樣做？

紐約州民主黨籍聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)也發聲明，指「2兆元已經是妥協，總統不能指望我們投票支持共和黨規定的基礎設施協議」。

除了兩院議員外，一些進步派組織，例如Tax March的執行董事昆特(Maura Quint)同樣敦促拜登不要相信共和黨，更不能讓步。

黨內的溫和派則堅持要達成兩黨合作方案，屬於關鍵的民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，需要以兩黨合作方式做事。

目前尚不清楚拜登與共和黨人的談判還要持續多久，但拖得愈久，黨內進步派與溫和派之間的分歧可能會更加明顯。

民主黨 拜登 共和黨

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