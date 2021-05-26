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實驗室洩新冠可信度增 華郵2點分析：當初太早打回票

記者顏伶如／綜合報導
衛生部長貝西拉25日表示要WHO再做調查。(美聯社)
衛生部長貝西拉25日表示要WHO再做調查。(美聯社)

新冠疫情發生以來，病毒起源為何迄今成謎。華盛頓郵報分析，病毒從實驗室外洩的說法，先前被當成可笑的陰謀論，但在過去幾個月間卻獲得新的可信度。前總統川普25日發表聲明指出，從新冠疫情一開始就對中國緊咬不放「果然是對的」。

衛生部長籲世衛再「透明」調查

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)25日表示，病毒從實驗室外洩的理論如今可信度越來越高，希望世衛組織(WHO)對新冠病毒源起進行第二次調查。他說，世衛組織一定要再進行一次「透明」調查，先前世衛組織前往中國進行了解時遭到諸多限制，引發輿論批評。

貝西拉說：「第二階段的新冠病毒起源調查，必須在透明化、以科學為根據的前提下進行，讓國際專家得從獨立角度取得所有病毒起源以及疫情爆發最初幾天的資料。」

病毒從實驗室外洩理論，為何突然之間變得可信？報導指出，首要原因為，過去這段期間以來，病毒源於大自然的推論調查，到頭來通通失敗，其次的理由則是，有關病毒從實驗室外洩的說法，最初常與病毒是故意製造的「生化武器」混為一談，讓許多科學家一聽到便嗤之以鼻，視為無稽之談。

報導指出，中國對於病毒起源一直缺乏公開透明，最近一波對於武漢實驗室活動的注意及討論，讓某些科學家紛紛坦承，對於病毒可能與實驗室有關的說法，當初其實太早打回票。

川普：中國病毒 我講對了吧

從疫情發生之初，共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)便把苗頭指向武漢實驗室，要求中國說明。川普政府同樣支持病毒從實驗室外流的理論，只不過佐證資料是薄弱的情資。

川普25日發表聲明指出，「武漢是新冠病毒的源頭，或稱中國病毒，對我來說這根本顯而易見，但我卻被嚴重抨擊，現在他們都要說『他是對的』」。

對於新證據浮現，「倫敦泰晤士報」(Times of London)2020年7月4日報導，2012年在中國西南部一處廢棄銅礦找到的一種冠狀病毒，與造成這波疫情的新冠病毒高達96%一模一樣。報導指出，這種冠狀病毒在2013年被採樣，存放於武漢病毒研究所做為研究之用。

2020年11月17日，奧地利微生物專家塞葛瑞托(Rossana Segreto)及加拿大生物科技專家狄金(Yuri Deigin)共同發表研究報告出，新冠病毒的基因架構不能排除起源於實驗室。

今年5月14日，18位知名科學家在「科學」雜誌發表公開信，要求對於新冠病毒起源展開全新調查，因為從實驗室意外外洩以及人畜共通傳染造成疫情擴散，兩者都是有可能的。

中國 疫情 武漢病毒研究所

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