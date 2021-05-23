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白宮安全了…跟口罩說掰掰 而且可以擁抱了

記者胡玉立╱綜合報導
白宮一掃緊張氣氛，不但拜登總統摘下口罩，相關工作人員也「不罩」了。(美聯社)
白宮一掃緊張氣氛，不但拜登總統摘下口罩，相關工作人員也「不罩」了。(美聯社)

隨著疫苗日益可得，接種普及、聯邦政府放寬戴口罩和保持社交距離的規定，白宮也開始逐漸恢復「疫情前的舊觀」；過去這一周，白宮內部快速出現「新氛圍」，人們相互擁抱，不再需要相隔六呎，口罩也大都不戴了。對這種轉變最開心的人，似乎莫過於從政生涯中以擁抱和觸碰他人出名的拜登總統。

儘管，小心翼翼走向重新開放的美國，現在究竟算不算安全，訊息仍有些矛盾，也仍有揮之不去的困惑與擔憂，但這幾天重新開放、相對放鬆的白宮現況，的確與去年數度傳出疫情的白宮歲月，形成鮮明對比；這也無疑是美國開始揮別疫情的重要表徵。

疫苗普及，白宮一掃緊張氣氛，大家不但摘下口罩，還可以互相擁抱。圖為摘下口罩的拜登...
疫苗普及，白宮一掃緊張氣氛，大家不但摘下口罩，還可以互相擁抱。圖為摘下口罩的拜登總統21日在白宮簽署反亞裔歧視法案上和與會者握手。(美聯社)

「我們回來了，」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)21日在例行新聞說明會上宣布，「我可以確定我們是個暖烘烘的團隊，想和大家擁抱。」

其實，當疾病防治中心(CDC)5月13日宣布允許完全接種疫苗者大多數情況毋須戴口罩之後，沒過幾小時，拜登就高興地在白宮玫瑰園宣布放鬆戴口罩規定。

21日是白宮連續第二天向外來訪客開放東廳，拜登面帶笑容，首次以總司令身份將美國最高軍事榮銜「榮譽勳章」(Medal of Honor)授予現年94歲的退休上校普基特(Ralph Puckett Jr.)，以表彰他大約70年前在韓戰中的英勇表現。

同一天，恰逢韓國總統文在寅(Moon Jae-in)來訪，拜登與文在寅兩位世界領袖在共同參與政策會議前，都反覆緊握雙手，並擠進與戰爭英雄普基特的家庭大合照。

20日，許多議員及嘉賓在白宮見證拜登簽署簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)都是在現場與眾人擁抱和親吻的議員。柯林斯驚嘆地說，「能夠再次握手並看到人們的微笑，再棒也不過了。」

20日稍早，拜登也在白宮歡迎新一屆甘尼迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center Honorees)得主到訪。多位得獎人都表示，白宮那場活動氣氛熱烈，拜登似乎很高興大家來訪。

與此同時，白宮簡報室之前基於社交距離防疫規定，只向媒體記者開放大約四分之一空間，估計很快會改為容許五成使用量，並以夏季全面恢復容納量為目標。已完全接種疫苗的工作人員和大多數記者，可望很快不必再每天都進行COVID-19檢測。

莎奇表示，「白宮將繼續開放，這棟屬於人民的房子為美國人民而開。」

疫苗普及，白宮一掃緊張氣氛，大家不但摘下口罩，還可以互相擁抱。圖為摘下口罩的拜登...
疫苗普及，白宮一掃緊張氣氛，大家不但摘下口罩，還可以互相擁抱。圖為摘下口罩的拜登總統21日在白宮簽署反亞裔歧視法案上和與會者握手。(美聯社)

白宮 拜登 美國

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