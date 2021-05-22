輝瑞、莫德納聲稱最快9月要打第三劑 專家質疑是否有利益考量

不少美國民眾好奇，如果需要追加第三劑新冠疫苗，能否接種與之前不同廠家的疫苗；圖為莫德納、嬌生和輝瑞三款疫苗。(路透)

輝瑞 (Pfizer)、 莫德納(Moderna)高層主管本周稍早接受Axios新聞網站專訪時都表示，第一批接受新冠疫苗 接種的美國 民眾，最快今年9月就必須注射追加劑(booster shot)疫苗，雖然是否有必要接種第三劑還未定，但仍引發施打追加劑時能否更換疫苗廠牌的討論；公衛官員說，不同廠牌疫苗混合使用的結果，仍是未知數。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)19日接受Axios新聞網站訪問時說，根據目前掌握的研究數據，民眾完成疫苗接種後的8個到12個月間，需要再打追加劑；因此，某些美國民眾在今年9月或10月間，就要接種第三劑疫苗。

兩劑新冠疫苗接種完成後，對新冠病毒產生的抵抗力能維持多久，仍待具體研究數據驗證；報導指出，目前並無證據顯示，兩劑疫苗施打後的保護力將消退，但就算保護力像許多疫苗一樣會隨著時間而降低，也不會一夕間消失。

新冠病毒持續在世界各地散布之際，專家指出，最後有可能出現對疫苗具有抵抗力的變種病毒。

全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)21日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間節目訪問說，民眾今年「有可能」還要再打追加劑。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)發表聲明說，高風險族群包括老年人、醫護人員等，已在去年12月或今年1月接種疫苗，因此從今年9月開始應該施打追加劑。

康乃爾大學(Cornell University)病毒學家摩爾(John Moore)則說，已接種疫苗的民重是否需要追加劑，到目前為止尚未獲得醫學證實，「討論追加劑施打計畫，要看是否背後有著企業利益的考量。」

另一方面，需要施打追加劑的消息傳出後，某些民眾想知道施打追加劑時能否更換疫苗廠牌，例如已經打過只需接種一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，若需要注射追加劑時，能否換成輝瑞疫苗。

新罕布夏州傳染疾病控制局局長蓓絲‧戴利(Beth Daly)接受地方電視台WMUR訪問時說，施打追加劑之後狀況如何、不同廠牌疫苗混合使用將會如何，現在都是未知數，必須等主管機關公布建議後，才能掌握進一步訊息。