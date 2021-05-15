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脫罩令聽誰的？州府鬆綁 市長說考慮 CDC：老師家長續戴

編譯洪毅／綜合14日電
CDC最新防疫指南放鬆戴口罩的要求，允許完全接種新冠疫苗的民眾在室內和戶外都不用戴口罩，圖為14日在華盛頓，遊客在林肯紀念堂。(Getty Images)
CDC最新防疫指南放鬆戴口罩的要求，允許完全接種新冠疫苗的民眾在室內和戶外都不用戴口罩，圖為14日在華盛頓，遊客在林肯紀念堂。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日大幅放寬防疫措施，完成新冠肺炎疫苗接種者在大部分場合已不須戴口罩；不過此措施放寬來得突然、範圍又廣，許多地方政府及民眾措手不及，各州、市鎮、機關或企業等對口罩的要求可能有所不同。

截至14日，至少有五個州表示無意鬆綁口罩規範，包括麻州、新澤西、紐約及加州等；此外，雖然明尼蘇達州的口罩限制鬆綁，但是最大城市明尼亞波利斯的口罩限制並未更動；另一方面，有約20個州配合CDC的指引而放寬口罩規範，包括肯塔基、密西根及俄勒岡等。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在指引發布後表示，一些人可能一時無法割捨口罩，大家可順著自己覺得適當的時機再擺脫口罩即可；拜登總統也說，請以友善、尊重的態度面對戴口罩的人，口罩造成的無數衝突、痛苦、怨懟、兩極化「都該休矣」。

第一夫人吉兒．拜登前一天剛聽從CDC建議摘下口罩，14日又戴上口罩出席活動。(路...
第一夫人吉兒．拜登前一天剛聽從CDC建議摘下口罩，14日又戴上口罩出席活動。(路透)

瓦倫斯基還建議，家長及老師應考慮在孩子面前繼續戴口罩以做為榜樣，因為目前尚未開放12歲以下兒童接種疫苗。

CDC的新規引起微詞，密蘇里州堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)就表示，在這方面幾乎無法控制住秩序，因為很難分辨一個人究竟有無接種疫苗；盧卡斯還說，他懷疑撰寫指引的這些人，在過去14個月間，究竟有無跟任何州長或市長合作過。

CDC新規發布後，盧卡斯在七個小時之內改口三次，從「不會鬆綁」口罩規範，到會「考慮看看」，再到「完全鬆綁」。

德州民眾洛佩茲(Fanny Lopez)則說，政府訊息「令人困惑」，「今天叫我們戴口罩，明天就說不用」。洛佩茲說，他目前出門仍會戴口罩，因為他「相信口罩更勝疫苗」。

CDC新規發布後，好市多(Costco)及沃爾瑪(Walmart)均宣布，已接種的員工及顧客可不必戴口罩，白宮亦然，不過國會大廈目前仍維持戴口罩的規定；白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)就表示，民眾仍應就州、市鎮、社區、任職單位、自身身體狀況等來決定是否戴口罩。

口罩 CDC 疫苗

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