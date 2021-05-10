要脅付贖金…勒索軟體組織頻對幹美國執法部門

類似「黑暗面」的國際駭客組織，勢力似乎越來越大，不斷挑戰執法單位。圖為國土安全部的官黴。(路透)

東岸輸油管道系統營運商「殖民管線」(Colonial Pipeline)日前受到勒索軟體攻擊，管道暫停運作；不過對國內警察等執法機構而言，勒索軟體已困擾數年之久，且逐漸有愈發不顧公眾安全，藐視執法部門權威之勢。

國內執法機構成為駭客 「搗亂」對象的問題已有數年之久，有些是故意癱瘓電郵系統，過分一些的是讓911求救電話中心暫時斷線，或是竊取重要文件等。

但是現在，駭客行為卻愈發猖狂、囂張，會直接要脅執法機關支付贖金，否則將會外洩高度敏感的資料，且包括可能威脅民眾生命安全的敏感訊息；除執法機關外，醫院、企業、政府機構等都是勒索軟體盯上的目標，而且幾乎到了無一日無之的地步。

例如4月下旬時，華盛頓特區警方收到勒索軟體威脅，在未指明金額的情況下，要脅警方若不支付贖金，則將洩漏舉報人的機密訊息；為了給華府 警方「下馬威」，駭客還在勒索隔日洩漏部分警官的身家背景資料，包括醫療、財務等紀錄，甚至不可告人的性癖等。

華府低收入 社區治安惡劣，暴力犯罪層出不窮；當地社運人士潘納爾(Philip Pannell)表示，若有關文件洩漏，則舉報人將陷入「真切的險境」，也讓警方獲得舉發訊息變得更加困難；因此潘納爾說，這些駭客就是存心「煽動混亂」。

而在佛羅里達州戴德市(Dade City)，當地警方拒絕勒索軟體45萬元贖金的要脅後，許多警局文件被駭客發布到暗網上，包括有屍體在內的犯罪現場照片；同在佛州的斯圖爾特(Stuart)，去年檢方不得不放棄起訴一販毒嫌疑人，因為當地警局的有關文件被勒索軟體加密鎖死。

雖然沒有確切數據，不過資安公司Emsisoft分析師卡羅(Brett Callow)估計，去年初以來，全美至少有11個執法機關受到勒索軟體威脅，此趨勢可謂前所未見，政府應要「有所警醒」，採取「強力而果斷」的行動應對之。