中國火箭殘骸墜印度洋 NASA批不負責任

失控的中國長征五號B運載火箭8日晚落入大氣層，墜落印度洋海域，美國國家航空暨太空總署(NASA)嚴厲抨擊中國不負責任。圖為火箭上月29日發射時情形。(美聯社)

失控的中國長征五號 B運載火箭(Long March 5B)於美東時間8日晚落入大氣層，墜落印度洋海域，對此美國國家航空暨太空 總署(NASA)嚴厲抨擊中國不負責任。

「航太國家必須將太空物件重返大氣層時對地球人類及財產造成的風險降到最低，並且讓行動透明度最大化。」NASA局長納爾遜(Bill Nelson)9日在網站上發布聲明表示：「中國在太空垃圾方面並未達到負責任的標準。」

中國載人航天工程辦公室發布聲明表示，中國長征五號B運載火箭大部分零件已在重返大氣層時燒毀；長征五號B火箭隨後掉落在馬爾地夫群島西邊，目前尚不清楚是否有任何殘骸掉落在馬爾地夫。

美國太空司令部則表示，長征五號B火箭已在阿拉伯半島上空重返地球。

長征五號B火箭高108呎，將近4萬磅重，於4月29日發射將新中國太空站一部分組件送入軌道，在燃料耗盡後，火箭不受控地在太空中快速移動，直到地球引力將其拉回地面。

一般來說，國際航太界會試著避開此種情況，大部分的火箭會以更受掌控的方式重返大氣層，並以海洋為目標，或者是留在所謂的「墳場軌道」(graveyard orbit)數十年或幾世紀的時間，但哈佛大學物理中心的天文物理學家麥克道爾(Jonathan McDowell)指出，長征五號B火箭設計的方式是留在低軌道，在這種情況下，不可能確切知道助推器會於何時何地降落。

歐洲太空總署(The European Space Agency)預測了一個「危險區域」，範圍包含北緯41.5度到南緯41.5之間的任一地球表面，包括紐約以南的所有美洲區域、非洲及澳洲所有區域、日本以南部分亞洲區域、西班牙、葡萄牙、義大利、希臘。

儘管近來做更多努力來管理和減輕太空垃圾，地球的軌道上仍遍布許許多多殘骸，大部分小於10公分，這些垃圾持續掉出軌道外，雖然大部分殘骸在大氣層中就會燃燒殆盡，但某些大型物體，例如此次的長征五號火箭，無法完全燒毀而墜毀地球，仍有可能威脅地球居民的安全。