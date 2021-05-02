副總統賀錦麗阻中美洲無證客 「從根作起」困難重重

副總統賀錦麗上周在白宮與中美洲瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等三國總統，舉行視訊會議，研議邊界移民問題。圖為賀錦麗與電視上的瓜地馬拉總統賈麥岱。(路透)

拜登政府任命副總統賀錦麗 主管美墨邊境問題，而賀錦麗有意「從根作起」，直接介入改善中美國 家的處境，企圖直接減低造成移民 的推力；然而，賀錦麗的作為並不新鮮，早在歐巴馬政府時期即致力於此事，但是貪污腐敗橫行，偷渡集團網絡愈發發達的中美，賀錦麗的前景可謂挑戰重重。

「華盛頓郵報」報導，除墨西哥外，無證移民以「北方三角」、即薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯三國為大宗；賀錦麗曾表示，絕大部分民眾不會想離鄉背井，之所以會如此，是為了逃避傷痛，或是遠離連基本需求都不可得之地，或是兼而有之。

因此賀錦麗有意與當地政府合作，直接改善當地環境，上周與瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)視訊會面，並最快在6月前往墨西哥；賀錦麗曾表示，要解決造成移民的「根源問題」，如腐敗、貧困、暴力等。

然而智庫移民政策協會(Migration Policy Institute)主席瑟利(Andrew Selee)表示，美國政府是要「根本性」的改變當地的政治治理環境，但是要完成此舉「很難」。

事實上，拜登在歐巴馬政府時期就擔任當今賀錦麗的角色，思維也與賀錦麗大同小異；但是這些年來，無證移民的狀況依然持續惡化，美國在中美提倡的許多反腐敗項目無疾而終，組織犯罪日益猖狂。

如今的中美環境是，宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)被控收賄販毒，薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)日益專制；美國如何與這些國家打交道是為挑戰。

國務院北方三角特使朱尼嘉(Ricardo Zuniga)表示，美國政府要作的包括與當地民間團體合作，透過科技技術或政治力保護調查貪腐的檢方人員及記者，還有司法官培訓，提供糧食及金錢援助，制裁也是手段之一。

然而，就算當地經濟社會環境改善，能否阻止移民仍遭到質疑，例如2012年至2019年間，宏都拉斯謀殺率腰斬，但是移民不減反增；還有專家懷疑，由於偷渡集團網絡愈發發達，改善當地經濟，反而更讓當地人有能力偷渡到美國。