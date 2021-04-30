父母完成疫苗接種 共遊夏威夷…年幼子染疫不治

一名隨父母到夏威夷旅遊的兒童，抵達後的幾小時便開始出現染疫症況，並成為夏威夷兒童染疫死亡首例。圖為一名醫生準備注射疫苗 。(路透)

夏威夷州 衛生廳指出，行前雙雙完成新冠疫苗接種(fully vaccinated)、接受病毒檢測 結果均為陰性的一對夫妻，經過仔細規畫後帶著家人到夏威夷旅遊，但他們的兒子抵達後開始出現症狀，後因為感染新冠病毒被送往夏威夷州當地醫院搶救，宣告不治，成為夏威夷州兒童染疫死亡首例。

衛生機關表示，這名患有潛伏疾病的男童，年齡層屬於零歲至10歲之間。

截至目前，夏威夷州確診案例達3萬2014例，共有479個染疫死亡案例。夏威夷州從2020年10月起恢復開放旅遊。

美國 小兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，自從美國出現新冠疫情以來，截至今4月22日，累計有371萬名兒童確診染疫，新增兒童確診案例本周已經開始下降。

該學會指出，兒童感染新冠病毒死亡的案例非常罕見，死亡率約占所有確診案例的0.03%。

夏威夷州衛生廳在新聞稿中並未公布男童姓名，也未公布男童來自哪一州。疫情期間，夏威夷州規定所有五歲以上、來自外州觀光客抵達之後都須自我隔離10天，如果不想隔離則必須出示搭機之前72小時內的病毒檢測陰性證明。

夏威夷州衛生廳發言人巴爾(Brooks Baehr)指出，男童如何感染新冠病毒，目前仍在調查中。

巴爾說：「男童抵達夏威夷之後的幾小時，便開始出現感疫症況，因此不太可能是在這裡被感染的。」

巴爾表示：「這是一起不尋常且不幸的事件，」

夏威夷州衛生廳指出，男童在出發之前，並未接受病毒檢測。