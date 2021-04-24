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期中選舉重點「邊境危機」…民主黨痛腳 共和黨利器

記者顏伶如／綜合報導
川普1月巡視邊境圍牆時，以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名。(美聯社)
川普1月巡視邊境圍牆時，以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名。(美聯社)

前總統川普離開白宮前，1月12日巡視德州阿拉莫(Alamo)邊境圍牆，並說加強美墨邊境管控與安全是任內重要成就；Politico新聞網站報導，當時包括南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)等共和黨隨行人員，已經悄悄展開部署，鎖定目標是贏回國會多數席次，首場戰役將是2022年期中選舉。

在支持群眾簇擁下，川普巡視邊境圍牆時以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名；知情人士說，葛理漢陪同川普走訪阿拉莫的四天前，曾到白宮與川普會見長達四小時；葛理漢認為，2022年期中選舉時，阿拉莫邊境圍牆將可做為與拜登新政府表現的對照，讓選民看到邊境問題的處理差異。

Politico分析，從共和黨人士對川普巡視阿拉莫邊境圍牆的討論可以看出，共和黨看準拜登上台後，美墨邊境將有大批無證移民湧現，背後原因包括季節因素，以及中美洲地區發生內亂；共和黨陣營評估，邊境議題將是共和黨在期中選舉拿下多數席次的利器。

消息人士說，經過拜登上任後這幾個月的發展，共和黨發現邊境危機不但是拜登政府痛腳，而且以邊境議題攻擊拜登政府，竟比原先想像得還要順手。

沒有成年人陪伴的無證兒童與青少年非法進入美墨邊境，人數頻創新高，聯邦機關措手不及，作業程序緩慢，更為了安置問題傷透腦筋。

報導指出，共和黨人士連續幾周除了前往邊境地區實地了解狀況，也致函主管機關、草擬備忘錄，並要求針對邊境危機展開調查；如今共和黨方面已經蓄勢待發，將啟動最新一波廣告及文宣攻擊，鎖定拜登邊境處理弱點大肆宣傳。

川普顧問米勒(Jason Miller)說，邊境問題將是期中選舉的重點；他指出，拜登顯然與民主黨進步派達成某些協議，但進步派的立場不一定代表分布於全美各地的游離票選民(swing voters)及藍領勞工選民。

共和黨人員指出，除了邊境危機外，拜登政府在疫情期間始終抗拒讓校園重新開放，讓共和黨抓到政治操作點。

川普1月巡視邊境圍牆時，以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名。(路透)
川普1月巡視邊境圍牆時，以馬克筆在新建完成的30呎鋼牆上簽名。(路透)

美墨邊境 共和黨 拜登

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