美國一半成年人 至少已接種一劑新冠疫苗
新冠疫苗接種來到了新的里程碑：全國約有一半成年人、相當於1.28億18歲以上民眾至少接種了一劑疫苗，三分之一成年人已「完成接種」；然而接下來的不確定性是，嬌生疫苗因血栓問題暫停接種，以及未接種民眾對疫苗的猶疑、甚至抗拒，讓接種開展出現瓶頸。
聯邦疾病防治中心(CDC)17日發布數據，全國49.7%成年人已至少接種一劑疫苗，8200萬民眾已「完成接種」；美國的疫苗接種開展相對高效，例如世界衛生組織(WHO)3月時曾稱，歐洲疫苗接種開展的速度「慢得讓人無法接受」。
目前國內核准的三款疫苗中，除嬌生(Johnson & Johnson)只須接種一劑之外，輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)均須接種二劑才算「完成接種」。目前更要接種第三劑補強。
因此嬌生疫苗暫停施打，對全國疫苗接種開展可能產生明顯影響：雖然全國共完成了2.02億劑疫苗接種，嬌生只占780萬劑，但這也代表每10名完成接種的民眾，就有一名係接種嬌生疫苗。除此以外，嬌生疫苗還有保存條件較低的優勢，一般的冷藏庫即可配送。
綜合而言，嬌生疫苗對囚犯、居無定所者、無證移民等特別重要，一些州指名讓這些民眾接種嬌生疫苗；此外，一些工作較難安排請假，或是需育幼的民眾而言，只須前往接種中心一次是很有吸引力的選項。
另外一個不確定性是，在三分之一成年人完成接種的背景下，全國各地許多接種中心反應需求減少，顯示疫苗開展進程面臨瓶頸；最新民調顯示，只有60%的民眾「有意即刻接種疫苗」，17%選擇「觀望」，還有13%的民眾「絕不願意接種疫苗」，選擇觀望的民眾中，對嬌生疫苗的興趣又高於其他兩款疫苗。
不願接踵疫苗的原因非常多，包含交通問題、自信身體強健、情緒鬆懈或滿不在乎、不願配合政府、政治立場等，還有對疫苗的副作用及防禦力的憂慮等；雪上加霜的是，嬌生疫苗血栓消息傳出後，民調顯示，民眾對疫苗的信心遭到重創。
總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)曾認為，至少要70%至85%民眾完成接種，全國才能「群體免疫」。
上一則
涂萊多之死 警察「追殺畫面」惹議 考驗媒體傳播底線
下一則
FB留言