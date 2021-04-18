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1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

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新冠奪走全球300萬條人命 美國情勢嚴峻

編譯洪毅╱綜合17日電
美國新冠肺炎疫情惡化，過去一周38州通報新冠住院人數增加，突破4萬7000人。圖為德州艾迪柏格市一家醫學院的醫院。(美聯社)
美國新冠肺炎疫情惡化，過去一周38州通報新冠住院人數增加，突破4萬7000人。圖為德州艾迪柏格市一家醫學院的醫院。(美聯社)

全球新冠疫情死亡人數仍快速增加，17日突破300萬大關；即便是已接種逾2億劑疫苗美國亦不如樂觀，華盛頓大學健康數據評估中心預測，到8月1日前，美國可能再有5萬8000人染疫病歿，如果民眾完全無視防疫，此數字可能逼近70萬人。

「紐約時報」的數據顯示，17日全球染疫確診人數突破1.4億，病歿人數突破300萬；儘管一些地區已展開疫苗接種，但病歿人數的增加速度不減反增；去年9月28日染疫病歿人數突破100萬人，今年1月15日突破200萬，約耗時四個月；但僅三個月，到4月17日就突破300萬。

美國的情勢亦嚴峻，死亡人數超過56萬6800，就算約三分之一的成年民眾已接種完成，部分地區疫情仍在惡化：15日當天，至少21州的單日確診人數增加10%，16日則是13個州。

華盛頓大學健康數據評估中心認為，「最有可能的情境」是，8月1日前還會有5萬8000人染疫病歿，與上周的預測數字幾乎相同；疫歿人數之所以還會這麼多，原因在於戴口罩等防疫措施鬆懈，還有重啟經濟及聚會活動等；此外，也有許多民眾對疫苗副作用及防禦力感到憂慮而卻步等。

健康數據評估中心推估，「最糟的情境」也就是民眾完全不戴口罩，無視任何封鎖措施，將讓美國在8月1日前增加染疫病歿人數67萬9000人；反之，如果下周起大規模配戴口罩，比率達到95%時，病歿人數就可減少1萬3000人。

這些數字反映出就算疫苗接種正如火如荼的展開，能否落實防疫措施，依然至為重要。

另一方面，疫苗的重要性依然不可忽視；愛默蕾大學(Emory University)醫學院執行副院長德里歐(Carlos del Rio)指出，疫苗已拯救了成千上萬人的生命，讓美國疫情升溫之時，病歿率得以下降；西維吉尼亞州負責新冠疫情的最高官員馬爾許(Clay Marsh)也表示，該州今年前13周病歿人數大減90%，疫苗可居首功。

因此專家認為，不能因為如血栓等不良反應案例，而掩蓋疫苗的重要性；事實上，如嬌生疫苗雖然疑有嚴重血栓的副作用，但是約720萬劑接種中，目前已知僅出現九例，整體而言仍是利大於弊。

疫苗 美國 疫情

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