接種後確診恐達數千 CDC設專案小組密切觀察

各州均出現少數施打完兩劑輝瑞疫苗後的人，仍有確診情況，科學家正在收集數據研究所以。圖輝瑞疫苗。(路透)

全國數千萬人目前接種完新冠疫苗 ，卻有少部分人發生接種後再確診感染新冠病毒現象，少數案例還病重到要住院；各州衛生廳統計，這些病人數目可能達數千，聯邦疾病防治中心(CDC )已設立專案小組密切觀察中。

華盛頓郵報9日報導，全程完成疫苗接種仍新冠確診的案例，被稱為「疫苗失敗感染」(breakthrough infection)，目前有多少這類案例，其精確數目無法得悉，CDC觀察小組自2月成立，僅取得部分數據，也沒公告周知。

目前完成疫苗接種人數達6600萬，數千人傳出疫苗失敗感染，僅占甚小比例；專家表示出乎意料，但比例沒到令人警戒的地步。

報導指出，鑑於接種行動規模龐大，疫苗失敗感染不算多，足以佐證公衛專家釋出振奮人心的訊息，即目前獲准使用疫苗效力夠強，自接種以來，第一階段鎖定的最易感染人群，其感染及病故比率已大幅下降。

拜登總統的新冠疫情首席顧問佛奇(Anthony S. Fauci)被詢及疫苗失敗感染時表示，目前狀況尚不足以令人提高警覺，但公衛專家肯定會十分謹慎，留意這個問題。

CDC、州公衛官員及第一線醫療工作者努力想了解疫苗失敗感染案例的全貌，但數據不全；有些州還沒向CDC呈報失敗感染案例數目；有些人接種完成卻往生，其確切死因猶待調查，還不能直接歸因於新冠病毒。

研究疫苗失敗感染的學者也因全國對疫情的反應紊亂而受到阻礙。要了解是哪一型新冠病毒導致感染，必須動到基因組排序；但研究員還沒取得檢測 樣本，確診樣本常常已被丟棄。

此外，接種過疫苗的人碰到流鼻水打噴嚏，較沒心思想去做新冠檢測，認為可能只是感冒，而非感染新冠。

為何會發生罕見的疫苗失敗案例，病毒沒遭疫苗引發的免疫反應制服，目前沒有單純的解答；傳染病學家指出，人體免疫系統十分複雜，有些人對疫苗僅有微弱免疫反應，碰到這種光景，變數就不是疫苗，而是病人自己。

佛奇9日在白宮簡報會上指出，迄今已呈報的幾例接種完成仍病故者，都是老年人，本來健康就有毛病，接種之後取得的免疫反應也不夠強。