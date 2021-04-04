放行疫苗護照？朝野政治攻防新熱點 佛州開「禁」第一槍

全球疫苗產量不足、接種速度緩慢，未來要恢復國際旅行，恐怕難以避免採用疫苗護照。（取材自Shutterstock）

共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)2日簽署佛州 禁止疫苗 護照的緊急行政命令，理由是疫苗護照的推出將使得公民被分成「兩種等級」；在各方討論開發數位疫苗護照之際，德桑提斯的態度反映出部分共和黨認為疫苗護照侵害個人自由和私人健康選擇權的觀點。

除了德桑提斯以行政命令禁止佛州使用疫苗護照外，某些州的共和黨議員也正擬定類似禁令，讓疫苗護照相關議題在美國已成為政治角力戰。

根據德桑提斯發布的緊急行政命令，禁止佛州州政府經營的相關組織、民間企業要求旗下員工或消費者出示疫苗護照才能上班或受到服務。

由於紐約已經推出手應應用程式(app)版本的新冠疫苗護照，佛州當地民意代表及社區意見領袖本周稍早曾熱烈討論跟進推出疫苗護照的可行性，但某些共和黨人士強烈反對，直指「極權手段」(dystopian)，並引述聖經文字批評疫苗護照為「獸的印記」(mark of the beast)。

數位疫苗護照含有個人接種及檢測資訊，以色列已率先使用疫苗護照，部分歐洲國家也計畫使用，希望藉此安全地重建受疫情重創的旅遊業。

然而並非各方都支持疫苗護照的構想，德桑提斯的行政命令寫到：「個人的新冠疫苗接種紀錄是私人的健康資訊，不應該被命令要求分享。」

賓州共和黨議員正擬定相關法案，州眾議員貝寧霍夫(Kerry Benninghoff)指出他擔憂資安問題以及駭客攻擊。

阿肯色州提出的一項法案將禁止政府官員基於任何理由要求疫苗護照，並禁止將疫苗護照作為入場、旅遊、教育、就業或服務的條件。

蒙大拿州共和黨人本周投票提出雙法案，一為禁止疫苗接種以及是否持有疫苗護照相關的歧視，另一為禁止因疫苗接種或以疫苗護照獲得特定的利益及服務。

路易斯安納州一位共和黨員準備提出一項法案，防止路州要求駕照上顯示任何疫苗接種資訊，或駕照發放受此影響。

而針對疫苗護照議題，拜登政府很大部分採取不干涉的作法； 白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)已表a示，他將疫苗護照視為私部門的項目，而非政府項目，但政府正考慮制定聯邦指導方針來引導疫苗護照相關計畫。