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共和黨參議員赴邊境 夜巡格蘭德河 民主黨：譁眾取寵

編譯柯立偉／綜合報導
偷渡客越過美墨邊境的格蘭德河。(美聯社)
偷渡客越過美墨邊境的格蘭德河。(美聯社)

共和黨籍德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)26日凌晨與18名同黨籍參議員組團，前往美墨邊境的格蘭德河(Rio Grande)視察邊境非法移民現況；他在上傳到推特(Twitter)的影片中說，「對岸就是墨西哥，我們可以看到那裡有一堆販毒和人蛇集團成員，閃著手電筒，嘲笑譏諷邊境巡邏隊與美國人。因為他們知道，在拜登現行政策下，他們可以肆無忌憚地跨越邊境。」

自拜登就任，共和黨就將邊境不斷湧入的移民稱作「邊境危機」，目前格蘭德河谷是墨西哥非法移民越境的主要地點之一；根據海關暨邊境保護局(US Customs and Border Protection, CBP)的最新資料，2月在格蘭德河谷抓獲的非法移民人數高達10萬441人，比1月的7萬8442人飆漲28%，共和黨因此抨擊拜登應為錯誤的移民政策負責。

格蘭德河是墨西哥非法移民越境的主要地點之一。(美聯社)
格蘭德河是墨西哥非法移民越境的主要地點之一。(美聯社)

克魯茲表示，「這是一場人道與公衛危機，現在獲釋的非法移民，其新冠病毒確診率比起美國人民高出七倍。拜登政府有責任立刻終止這樣的威脅。」

然而，民主黨不認為這是一場「危機」，並諉罪於前朝，指控這是川普政府留下的爛攤子。民主黨全國委員會發言人席爾瓦(Eduardo Silva)表示，「克魯茲只會譁眾取寵。拜登總統在一天內採取應對非法移民的措施，比起共和黨過去四年所採取的要多。克魯茲如果有能力，現在就應該在華府與總統一起設法解決這問題。」

德州民主黨籍眾議員卡斯特羅(Joaquin Castro)也率眾前往德州卡里索泉(Carrizo Springs)視察衛生部(Health and Human Services, HHS)的安置機構，目前約有1萬6500名孤身越境兒童在聯邦政府監護下。

兒童在CBP拘留三天後，理應送往衛生部的安置機構，但現在由於孤身兒童數量暴增，仍有約5000名兒童擠在CBP，其中有人已被拘留長達十天。

非法越境引發的悲劇不斷在上演，14日兩名偷渡客在格蘭德河溺斃後，18日又有一名九歲兒童遭遇相同的不幸。

非法移民 美墨邊境 拜登

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