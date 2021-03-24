染疫後出現「嗅覺倒錯」 聞玫瑰香像排泄物

部分患者出現「嗅覺倒錯」而玫瑰花香會如穢物般令人作嘔。（取材自Pexel）

許多醫師通報，有些感染新冠肺炎 的病患，先前並無有精神病史，但染疫後卻出現精神病症狀；也有部分患者出現「嗅覺倒錯」(Parosmia)，美食佳餚的氣味對這些人而言，如餿水般令人反胃，而玫瑰花香會如穢物般令人作嘔，嚴重影響工作、社交乃至與家人關係。

前陸軍紀錄片攝影師艾格頓(Ivan Agerton)去年11月確診新冠肺炎，也有一些輕微病症；完全沒有家族精神病史的他卻在12月中旬開始感到焦躁和無法入睡，甚至擔心周遭的人是否會對他做出不利的行為，最終不堪其擾只能住院治療。

有些患者在醫師嘗試過幾種治療方式後會逐漸改善，但也有些患者會再復發；艾格頓的主治醫師薇若妮卡‧載托普(Veronika Zantop)強調，目前仍然無法檢查出病因。

雖然艾格頓在病發期間並沒有暴力傾向，但是極度偏執；醫師也說明，一般都是邁入晚年的人較可能罹患偏執幻想、或伴隨精神分裂的症狀，但目前這些染疫後出現精神病症的患者年紀都只介於30歲至50歲。

熬到年前，艾格頓終於可返家，卻在之後又開始惡化，讓他經歷第二次住院治療；直到最近，他才感覺九成偏執的症狀都已消失，嗅覺也開始恢復。

新冠肺炎不單可能造成嗅覺喪失，家住納許維爾(Nashville)的社工人員莎曼沙‧拉里貝提(Samantha LaLiberte)表示，她染疫痊癒七個月後，依然有嗅覺倒錯問題，一份外賣的餐點曾讓她臭到要跑出屋外嘔吐。

拉里貝提表示：「從食物到蠟燭聞起來都是如此恐怖」，嚴重影響她與親友間的相處；拉里貝提甚至無法靠洗澡緩解此事，因為沐浴乳、洗髮乳、潤髮乳等味道，通通讓她感到作嘔，這些狀況嚴重影響了她跟親友的關係。

華盛頓州 斯波坎(Spokane)的保險 業從業人員艾米特(Jessica Emmett)則表示，她每一次呼吸感覺到都有「食物腐敗」的味道。

賓州大學嗅覺及味覺中心主任杜提(Richard Doty)表示，對這些人而言，就算是玫瑰花香，聞起來也如排泄物般。杜提表示，一般來說這種症狀會在數個月內消失。