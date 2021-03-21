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亞城遇害者孫女悲慟：奶奶既是天使也是勇士

編譯洪毅／綜合20日電
69歲的金善車(音譯)家屬形容她既是「天使」也是「勇士」。(GoFoundMe網站)
69歲的金善車(音譯)家屬形容她既是「天使」也是「勇士」。(GoFoundMe網站)

亞特蘭大三起按摩店槍擊案造成八人死亡、一人受傷；韓裔死者、69歲的金善車(Sun Cha Kim，均音譯)家屬形容，她既是「天使」也是「勇士」；另一名死者、63歲永嶽(Yong Yue)的家屬也表示，他們的悲慟「無法用文字來形容」。

金善車孫女在募款網站GoFundMe表示，金善車移民的目的是要「讓孩子、孫子過著他們未曾有過的生活」，即使幾乎不會說英語，仍兼職二到三份工作，撐起家庭。

金善車膝下有兩名子女、三名孫子女，是「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)員工，為槍擊案受害者之一。

金善車孫女表示，金善車為人純潔，「從不仇恨、從不埋怨」，還是她所知「最無私的女人」，是「天使」也是「勇士」；每周跟孫子女通話時總是說「保持堅強」，「當你們開心的時候，我就會開心」，是她心中的「壓艙石」。

金善車孫女形容，金善車代表著「我想成為的女性的一切」。

金善車孫女表示，如此健康的祖母被這樣令人髮指的犯行奪去生命，讓她感到「心碎」，「我再也無法與她相見，只留下對她，及與她度過生活的美好記憶。」

另一名黃金按摩水療館受害者、永嶽的兒子彼得森(Robert Peterson)向亞特蘭大憲政報(The Atlanta Journal-Constitution)表示，母親有按摩師執照，去年曾因疫情被解雇，當她能夠回到工作崗位時，她是如此興奮。

彼得森形容母親為人「善良、未有邪念」，不吝於向親朋好友贈送各種禮物，「她與社區鄰里的大家沒有不同，值得被當作是個人看待，沒有人應當要遭遇這樣的事情。」

永嶽兩名兒子透過律師向野獸日報(The Daily Beast)表示，他們的悲傷「無法用文字來形容」，向所有伸出援手的民眾致謝，並請求外界在此期間，尊重家人隱私。

永嶽的孫子、24歲的阿利賈赫·彼得森(Alijah Peterson)在臉書表示：「是妳讓我變得更好，為了我的將來教誨，消除了我心中的壞念頭」，「這不當是妳該遭遇的事，奶奶，我永遠愛妳，請繼續關照及保護我。」

勇士 亞特蘭大 天使

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