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亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

處理仇恨亞裔犯罪 亞裔憂拜登政府代表性人物不夠

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統和賀錦麗副總統19日在亞特蘭大與亞裔社區代表會面，會後在艾默利大學舉行記者會。(路透)
拜登總統和賀錦麗副總統19日在亞特蘭大與亞裔社區代表會面，會後在艾默利大學舉行記者會。(路透)

拜登總統偕賀錦麗副總統19日赴亞特蘭大與亞裔領袖商討其社區遭逢的暴力，前日更下令全國降半旗，向亞城按摩院槍擊事件包括六名亞裔婦女在內的八名罹難者致哀，但不少亞裔仍覺得政府裡己方代表性不夠，遇到重大權益事件，無人聆聽亞裔心聲，缺少亞裔喉舌。

拜登總統19日到亞特蘭大市與亞裔社區代表對話，圖為艾默利大學的學生在校園內等候拜...
拜登總統19日到亞特蘭大市與亞裔社區代表對話，圖為艾默利大學的學生在校園內等候拜登抵達。(路透)

「華盛頓郵報」報導，拜登政府支持提案，准許司法部評估新冠肺炎疫情引發的仇視亞裔犯罪；白宮官員這兩天忙著打電話給亞太裔領袖，重申致力於對抗反亞仇恨；白宮高級顧問李奇蒙(Cedric L. Richmond)表示，希望亞裔領袖參與進來，貢獻專業，協助施政，解決反亞仇恨。

但是亞特蘭大槍擊案挑起亞裔的新疑問，不知拜登政府裡亞裔幕僚夠不夠，能否了解2100多萬亞裔的需求與苦痛；拜登就任近兩個月，只任命兩名亞裔資深助理。

幾位亞太裔領袖18日表示感謝白宮的努力，拜登及副總統賀錦麗均發表聲明，強烈譴責槍擊案，但他們另表示，槍擊案凸顯，拜登政府最高層級必須有亞裔代言人。

一名亞太活躍人士指出，白宮官員要亞太團體派出接洽人，以便邀請去參加拜登19日聆聽亞太心聲的集會；拜登還沒有接洽人名單，讓人吃驚；亞太裔自始便憂心在高層沒代表人，無法走進白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)辦公室反應問題。

「國會亞太裔黨團」 (Congressional Asian Pacific American Caucus, AAPI)一位助理表示，黨團去年12月、今年1月均敦促拜登提名一位亞太裔閣員，但無功而返；拜登團隊一開始就祭出副總統賀錦麗，認為有了她就不必再找人代表亞太裔，但黨團一直強調，雖然激賞拜登挑賀錦麗為副手，但她職責太多太忙，無法專責處理亞太裔的煩憂。

除了賀錦麗，拜登另任命華裔的戴琪擔任美國貿易代表；戴琪為該職務創設60年來首位亞裔代表。歐巴馬時代的公衛署長莫西(Vivek H. Murthy)也獲拜登提名再任該職。

李奇蒙說，戴琪與莫西都任要職，足以影響政策，內閣裡亞太裔能有如此代表，不必糾結於兩人頭銜是否有「部長」一詞；報導中指出，一如仇視非裔，仇亞人士的觀點必須被隔離，不容進入主流。

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