CDC內部檢討：川普任內某些抗疫決策 並非根據科學

聯邦疾病防治中心位於亞特蘭大的總部。(本報資料照片)

聯邦疾病防治中心 (CDC)發言人發表聲明指出，CDC在前總統川普 執政期間訂定的新冠疫情 因應指南，某些決策並不是以科學做為根據，該中心也無法保持不受外力干預的立場。

聲明中表示，經過內部檢討，疾病防治中心在川普任內發布的防疫指南「語意不明確」，「如今必須更新，以符合最新科學研究的佐證」。

聲明指出，先前防疫指南所提供的科學基礎並不一致。

有線電視新聞網(CNN)報導，CDC在內部檢討中還發現，有三份文件在沒有獲得該中心授權下，便以該中心資料的形式對外公布；其中兩份文件已從疾病防治中心官網移除，第三份資料則以更新版替代。

報導指出，內部檢討是在拜登總統及CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)要求下進行，因為美國出現新冠疫情的第一年間，川普政府某些防疫措施引發外界疑慮。

瓦倫斯基對有線電視新聞網發表聲明指出：「我的重點是在透過科學、透明化以及明確的行動目標，讓疾病防治中心繼續向前邁進。獲得美國民眾信任是很重要的，如果缺乏民眾信賴，原本可以預防的疾病與傷害就會發生；不幸的是，性命也將因此失去。」

她說，檢討報告有助於讓CDC了解應該如何重拾民眾的信心，並確保該中心與美國民眾分享的訊息必須具有可靠的科學基礎，「這些訊息也必須能幫助我們，我們的親人以及我們的社區保持健康與安全。」

對於疫情的本質以及疫情期間公共訊息的發布，川普行政部門多次與政府衛生專家意見衝突。

早在2020年2月，疾病防治中心疫苗專家南西‧梅森尼爾(Nancy Messonnier)便提出警告說，新冠病毒可能讓美國民眾生活變得天翻地覆，學校、商業大受影響，民眾應該盡早做好準備，但川普卻在同一時間多次公開發言說，病毒有朝一日將「自動消失」，美國疫情則「控制得非常好」。

2020年10月，CNN報導，消息人士透露，梅森尼爾曾被告知「低調一點」，因為川普刻意淡化處理疫情，白宮則在2020年3月停止CDC的疫情簡報，因為梅森尼爾警告疫情可能惡化的發言，惹怒了川普。