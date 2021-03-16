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白宮設法 鼓勵川普支持者打疫苗

編譯林育正╱綜合15日電

拜登總統設法提高接種新冠疫苗人數，但民調顯示共和黨選民對疫苗的接受度較低；拜登與白宮團隊期望找出讓更多共和黨支持者願意接種疫苗的方法，但拜登對於川普能否幫上忙抱持懷疑態度。拜登15日被媒體問及此事時表示：「與團隊進行商討後，我認為，對共和黨支持者來說，當地的醫生、牧師和社區鄰居，可能比川普更有說服力。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「如果前總統川普明天早上醒來，希望為疫苗的效力和安全性背書，我們將非常歡迎。」

川普在1月離任前在白宮低調接種疫苗後，並未積極鼓勵支持者接種。不過上個月於佛羅里達州舉行的保守派政治行動會議(Conservative Political Action Conference, CPAC)，他曾表示：「大家都去接種吧。」

莎奇則表示，川普幫得上忙，但不抱持太多期待。她表示公衛官員正嘗試與福音派教徒和其他保守派人士聯繫，希望觸及更多共和黨選民。

莎奇說：「總統的目標是讓所有美國人接種新冠疫苗，而不是只有投給他的選民。我們需要為各地的民眾接種，包括保守派人士，也確保有民眾信任的意見領袖幫助我們卸下大家的戒心和疑慮。」

PBS新聞時刻(PBS NewsHour)、國家公共廣播電台(NPR)與馬瑞斯特學院民調(Marist polls)上周發布的聯合民調顯示，有一半自認為共和黨支持者的民眾不打算接種疫苗。

不過莎奇透露，81%共和黨選民表示在疫苗注射方面，願意相信醫生的建議，這將是白宮聚焦的重點。

此外，歐巴馬、小布希、柯林頓與卡特等四位前總統，都已錄製接種疫苗的宣導影版，也預計偕同夫人出席公開活動，呼籲接種疫苗。唯獨川普缺席。

莎奇表示：「其他總統都參加過呼籲接種疫苗的公開活動，不需大費周章邀請。」

疫苗 共和黨 川普

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