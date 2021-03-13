密西根4月5日前 所有成人可接種疫苗

密西根州政府宣布，所有成年人在4月5日前可接種新冠疫苗；圖為日前在Benton Harbor的一個疫苗站，醫護人員在為當地民眾注射疫苗。(美聯社)

隨著新冠疫苗 取得有進展，也推出接種新計畫，各州得以放寬部分限制措施；密西根州 12日宣布，所有成年人在4月5日前可接種疫苗，明尼蘇達州也將從下周起，對商業活動鬆綁。

密西根州緊急行動中心宣布，16歲及以上，身有殘疾或身體狀況屬於高危的人士，可在本月22日前接種；4月5日後，所有不符資格的16歲及以上人士，都可注射疫苗。

密西根州此舉，較拜登總統前日要求各州在5月1日前給所有成年人接種疫苗，還要提早約一個月。

民主黨籍的密州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)發表聲明呼籲民眾接種；她在聲明中說，「安全的新冠疫苗是保護您，您的家人及其他人免受病毒感染的最有效方法。使國家恢復正常，接種疾苗是至關重要的，這樣我們所有人就可以擁抱家人，回到工作場所，去餐館，送我們的孩子上學，參加體育運動並再次聚在一起。」

根據該州衛生廳的統計，迄今已施打了超過280萬劑疫苗。

明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)則宣布從下星期開始，酒吧及餐館，顧客人數放寬至容納量的75%，健身房放寬至50%，理髮店更不設限制；室內及室外的娛樂場所，人數上限由容納量的25%放寬至50%，最多為250人。

此外，4月1日起，該州大型活動場館的規定也有所改變。超過500人的有座位戶外場館，人數上限增加25%，最高為1萬人；無座位戶外場館的人數上限增加15%，最多為1萬人。

超過500人的有座位的室內場所，人數上限放寛多15%，最高為3000人；無座位室內場館的人數上限增加10%，最多為1500人。

這個放寬措施將有利各項體育、娛樂活動的恢復，例如職棒大聯盟(MLB)的明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins)，4月8日開始本球季的揭幕戰，根據最新規定，最多可有1萬個球迷入場。

州長沃茲12日表示，明州 迄今有近120萬名州民接種了疫苗，其中近65萬人注射了兩劑，預計在數星期內會完成接種目標。

不過衛生官員強調仍不能掉以輕心，因為明州發現首例南非變種病毒。