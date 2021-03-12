疫苗惹禍？打完第2劑莫德納 39歲婦4天後不治

猶他州39歲的婦女凱西狄‧庫瑞爾(左)接受第二劑莫德納疫苗四天後死亡，法醫表示，是否導因於疫苗，很難經由驗屍證明。(取自GoFundMe網站)

住在猶他州 一名39歲的婦女凱西狄‧庫瑞爾(Kassidi Kurill)接受第二劑莫德納 (Moderna)疫苗 四天後死亡，家屬表示，庫瑞爾生前身體健康，並無潛伏病因或健康問題，懷疑可能和疫苗有關；但法醫表示，是否導因於疫苗，很難經由驗屍證明。

居住在該州奧格登(Ogden)的庫瑞爾的遺體已經過解剖驗屍，猶他州法醫辦公室以隱私法律規定表示無法評論解剖報告；猶他州法醫長(chief medical examiner)克里斯坦森接受當地KUTV電視台訪問時說，是否因為打疫苗致死，很難透過解剖證實。

KUTV報導指出，育有一名九歲女兒的庫瑞爾在整形診所擔任開刀房助理，工作關係接種新冠疫苗。

庫瑞爾的父親豪利受訪時說：「她覺得打疫苗是沒問題的，她還跟我們說『我打疫苗之後一切良好，你們大家也應該去打。』」

家屬表示，庫瑞爾打了第一劑莫德納疫苗之後，除了肩膀痠痛之外並無其他副作用；但2月1日接種第二劑疫苗時，狀況完全改觀。

身為消防隊員的豪利指出，庫瑞爾說心跳加速，還說覺得應該去看急診，但抵達急診時已經開始嘔吐，醫院為庫瑞爾抽血檢查，發現她肝臟功能已經喪失。

庫瑞爾旋即被救護直升機送往山際醫學中心(Intermountain Medical Center)重症部門，準備接受肝臟移植；報導指出，就在庫瑞爾父母決定捐肝救女之際，庫瑞爾心臟已經停止，到院30小時即宣告不治。

報導指出，某些民眾施打疫苗後可能出現嚴重的過敏性反應(anaphylaxis)，導致死亡。

克里斯坦森表示，到目前為止，並沒有在死亡證明或解剖報告上出現把「疫苗」列為死因的任何前例，法醫很難認定施打疫苗是導致死亡的直接原因，解剖可能還是無法找到答案，成為「無解解剖」(incomplete autopsy)。

克里斯坦森說，幾乎所有疫苗或注射藥劑，都存有引發負面結果的潛在風險。