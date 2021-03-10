批梅根惡心 遭4萬客訴 名嘴摩根退出「早安英國」

「英國早安」節目主持人摩根9日憤而離職。(美聯社)

英國 脫口秀主持人摩根(Piers Morgan)日前接受英國獨立電視台(ITV)節目「早安英國」(Good Morning Britain)直播訪問時，痛斥梅根 馬克爾(Meghan Markle)，且面對主持人反譏時憤而離場；數萬觀眾不滿摩根的言行而寫信抗議，摩根宣布退出該節目，英國傳播當局則已介入調查。

英國通訊管理局(Ofcom)收到4萬1015封客訴，著手調查8日的節目是否「觸犯或違反規則」，內容攸關摩根在ITV於7日播出梅根與哈利 王子接受美國名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)專訪的評論。

ITV於9日表示，雙方討論後，摩根決定離開該節目；聲明寫道：「ITV已經接受這項決定，不再多做表述」。

此外，ITV 主持人貝瑞斯佛德(Alex Beresford)在節目中反譏摩根多年來責罵梅根，並指8日的節目「很難看」；孰料，摩根爆氣離場。

「我知道你對梅根不爽已久，你常在節目上罵她。」貝瑞斯佛德說，「但自從她和你切斷聯繫後，我倒是沒聽她說過你壞話，而你仍不斷噴她的垃圾話。若她想要，我認為她有權受訪，也有權跟你切斷聯繫。」

摩根聽完突然起身，告訴貝瑞斯佛德：「你可以汙衊我，但不能在我的節目中這麼做。」

節目緊急進廣告，雙方談話持續；不久後，摩根回座並說，貝瑞斯佛德不了解他與梅根的交情。

摩根表示，梅根的一生中，經常拒絕與他人來往並繼續自己的生活，對象包括親生父母和王室，這說明了她的個性。

摩根過去幾年來對梅根的砲火猛烈，他8日形容梅根與哈利的專訪「抹黑」王室且「惡心」，痛斥梅根與哈利在白金漢宮上方投下「種族炸彈」，此指梅根說有王室成員關切兒子的膚色。

摩根也說，不相信梅根曾動念想自殺，「她說的每一句話我都不相信」，「她對王室成員發動攻擊，相當卑劣。」

寫信客訴摩根的蒂芬妮‧康納(Tiffany Connor)與國家廣播公司新聞網(NBC News)分享她抗議的內容，稱摩根不屑梅根精神問題的說法，「延續精神疾病的汙名」且悖離ITV提倡心理健康的對話。」

康納現與英國國家保健署(NHS)合作，即將成為認知行為治療師，她自詡為自殺及霸凌的倖存者，「我有義務承擔且保護他人，支持像過去的我一樣的人。」

另一方面，摩根也提問節目來賓，問混血兒的膚色是否涉及種族歧視。

女權人士莫斯修巴米穆(Shola Mos-Shogbamimu)指摩根利用王室的殖民史和種族主義蹭熱度，「令人失望」；她也批評摩根，「利用身為白人優越富裕男性的平台，升高對梅根的偏執，以及對性別歧視、種族主義和厭女的攻擊。」