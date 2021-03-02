疫情快結束？ 世衛：說得太早 切勿自滿

WHO緊急計畫主任萊恩(左)與秘書長譚德塞1日在記者會上表示，新冠疫情危機解決，為時尚早。(美聯社)

隨著疫苗 接種人數增加，意味新冠肺炎疫情將在年底結束？世界衛生組織(WHO )官員1日表示，此說法太過「草率」以及「不切實際」，但疫苗普及化，至少已大幅減少染疫死亡與住院人數。

WHO緊急計畫主任萊恩(Michael Ryan)表示：「目前全世界唯一該關注的，就是竭盡全力減緩新冠肺炎傳播。若做得好，我們將能在年底大幅降低住院與死亡人數，以及疫情引發的各種慘劇。」

萊恩也表示，WHO現有數據顯示，經授權使用的疫苗證實能降低病毒爆發性的散播，「若疫苗降低的不只有死亡和住院人數，而連帶減緩病毒散播，我相信能加快有效控制疫情。」

不過，萊恩也警告切勿自滿，在瞬息萬變的疫情中，沒有所謂的一定。

WHO秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，在部分富裕國家有許多年紀較輕，或健康狀況較佳的成人，卻比發展中國家面對高風險的醫護人員更早接種新冠疫苗，讓他相當遺憾。

譚德塞表示，疫苗全球取得機制(COVAX)本周開始，在迦納與象牙海岸提供疫苗，但他無奈表示，疫苗竟在英國、美國和加拿大人民開始後接種三個月後才提供。

「疫苗不是各國間的競賽，這是全人類攜手對抗新冠病毒。」譚德塞說，「我們不是要求國家將人民置於風險中，而是所有國家一起打這一場仗。」

此外譚德塞也談到，現在是染疫人數連續六周下降後首次反彈回升；他表示，情況讓人感到失望，但並不意外，WHO努力了解確診數增加的主因，但防疫措施鬆綁為原因之一。