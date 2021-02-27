拜登空襲被批「雙標」昔抨擊川普對中東動武「不該衝動」

拜登、賀錦麗昔日對敘利亞的發言，被保守派新聞媒體起底指責。（美聯社）

拜登 政府25日在敘利亞發動空襲，指此攻擊殲滅多名伊朗支持的民兵；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，空襲屬防禦性質，是「回應最近美國 和聯軍人員在伊拉克遇襲及持續受到的威脅。」但由於拜登總統及高層官員過去曾抨擊前總統川普 對中東用武，拜登上任後的這項首度軍事行動，立即招致批評。

與此同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)26日在莫斯科記者會上表示，俄羅斯曾在美方行動前約四到五分鐘才接到預警，但這樣的警示，來不及降低美俄兩國軍隊發生潛在衝突的風險。

衛星拍攝的影像顯示，敘利亞臨近伊拉克的一處軍事設施，在美軍空襲後遭摧毀。(路透)

白宮發言人莎奇、賀錦麗也被點名

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)2017年4月在推特發文質疑川普用武，這兩天被人廣為轉推；莎奇當時對川普以敘利亞使用化學武器為由攻擊敘利亞寫道：「空襲有何法律權力？敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)是殘酷的獨裁者，但敘利亞是主權國家。」

福斯新聞和其他保守派媒體指責莎奇有「雙重標準」；民主黨籍眾議員歐瑪(I-han Omar)和其他主張撤出中東的自由派人士也指此事是美國過度干預，且空襲可能缺乏法律依據。

福斯新聞並提到，拜登2019年6月曾推文指責川普「飄忽不定的衝動行動，是統帥最不該做的事；任何總統都不該在未完全了解後果的情況下，下令軍事攻擊。」拜登的話「言猶在耳」，決定轟炸敍利亞前，是否「忘了刪文」？

白宮發言人莎奇。（歐新社）

此外，副總統賀錦麗也曾在2018年川普對敘利亞發動另一次空襲後，以加州聯邦參議員身分質問說，她「深深關注昨晚空襲的法律依據，總統需要與國會協商制定敘利亞全面戰略，現在就需要這樣做。」

但華盛頓郵報分析指出，川普2017年及2018年的敍利亞空襲，與拜登25日空襲，最大差別在於原因，川普空襲與敍利亞使用化學武器有關，部分川普盟友也曾對美國是否該介入表達擔憂。

而根據拜登政府陳述的理由，空襲是為了捍衛在該地區的美國人；拜登空襲並非針對敘利亞，而是抵抗伊朗而生的網絡攻擊。

華郵還指出，拜登過去不曾自非干預主義的角度提出異議；他曾批評川普計劃自敘利亞撤軍，稱這等於是放棄美國在當地的庫德族盟友；拜登也曾明確表示，他相信美國有必要，報復以美國在敘利亞和其他地方部隊為目標者。