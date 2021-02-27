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離批准只差一步！ 嬌生疫苗獲FDA委員會推薦

編譯林梅婕／綜合26日電
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得緊急使用授權批准。(路透)
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得緊急使用授權批准。(路透)

嬌生集團(Johnson & Johnson)研發的新冠肺炎疫苗，26日獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)委員會推薦，FDA代理局長也透過聲明表示將遵循委員會的建議；讓該公司疫苗距離獲得緊急使用授權批准又更近一步。

經過一天的商討，該委員會以不記名投票的方式認定，嬌生疫苗對成人造成的預防優勢遠勝於風險；待FDA做出最終決定後，嬌生最快在3月1日就能展開數以百萬的疫苗配送。

全美目前已有超過4700萬人已接種至少一劑的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，但受到日前暴風雪的影響，疫苗配送進度稍落後；儘管嬌生初期的供應量較少，但該公司聲稱3月底前可提供2000萬劑的疫苗，6月底前可達到1億。

嬌生疫苗可儲存在冰箱溫度長達三個月，比起輝瑞和莫德納疫苗更容易保存，但嬌生在其他兩家疫苗已先取得成功的前提下，要如何說服民眾接種自家疫苗，是嬌生面臨的挑戰。

由於輝瑞和莫德納的疫苗有效性都高達95%，但嬌生的研究數據顯示相對較低；專家表示，將嬌生與其他兩種疫苗比較並不公平，因為嬌生疫苗僅需接種一劑，且預防重症的有效性高達85%，若綜合感染後病症較溫和的案例，有效性才會降至66%。

嬌生疫苗同時在美國、拉丁美洲和南非都進行過對抗變種病毒的試驗，但當初輝瑞和莫德納為了加快試驗，至今仍無法明確掌握他們對抗變種病毒的能力。

不過專家們仍擔心，民眾會誤信嬌生疫苗是「二流疫苗」，FDA委員會小組成員、塔芙茨大學(Tufts University)的專家麥錫納(Cody Meissner)說：「避免讓民眾一昧的相信其中一家疫苗比另一家好，這是很重要的。」

更重要的是，FDA本周的報告指出，如同其他廠家的疫苗，嬌生疫苗除了預防民眾感染，還能降低住院率及死亡率。

嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得批准；嬌生僅需接種一劑，預防重症...
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得批准；嬌生僅需接種一劑，預防重症的有效性高達85%。(路透)

疫苗 嬌生 FDA

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