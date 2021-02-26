我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

對付變種病毒 莫德納研發新疫苗 輝瑞測試加強劑

編譯林育正／綜合25日電
CDC指全美已有17%成年人接種了新冠疫苗。圖為護士準備為民眾接種疫苗。(路透)
CDC指全美已有17%成年人接種了新冠疫苗。圖為護士準備為民眾接種疫苗。(路透)

為對抗新冠變種病毒輝瑞(Pfizer)25日宣布研發第三劑增強劑，以及改良原有疫苗的計畫；莫德納(Moderna)也宣布，要針對南非變種病毒研發新疫苗。

輝瑞與BioNTech的實驗發現，碰上南非變種病毒，疫苗幫助體產生的中和抗體將減少，因此可能導致疫苗效力降低；儘管如此，目前仍沒有臨床試驗證據顯示，現在的疫苗無法提供一定程度保護力。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)發表聲明表示：「我們果斷採取多種行動，以因應變種病毒對疫苗產生抗藥性。」

輝瑞疫苗首席科學家多米茲爾(Phil Dormitzer)表示，單純注射第三劑原有疫苗，就能強化免疫系統對上變種病毒。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

輝瑞與BioNTech原有疫苗仍提供良好防護力抵禦變種病毒，改良疫苗比較接近先行測試，藉此掌握如何快速研究與製造改良疫苗，以防未來出現更具威脅性的變種病毒。

米茲爾說：「這次的實驗目的，並不是要立刻改良疫苗。」

輝瑞的研究將測試接種兩劑疫苗之後的半年至一年間，再接種第三劑，是否會影響保護力；此外公司也通知府單位將針對南非變種病毒的改良疫苗進行試驗。

莫德納方面，則為變種病毒進行新的疫苗試驗，並且提升疫苗產能。目前針對南非變種病毒的疫苗，已送至國家衛生研究院(National Institutes of Health)測試，但距離獲得使用授權預計仍需好幾個月。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日才宣布，對抗變種病毒的新疫苗不需通過3萬至4萬人的大型臨床試驗；莫德納同樣認為，原有疫苗仍能抵抗變種病毒，但謹慎起見，公司仍著手尋找各種備案。

第一種方案為接種兩劑疫苗後，再注射加強劑；第二方案為接種原疫苗與新疫苗混合的加強劑；已進行中的第三種方案，為直接接種第三劑原有疫苗當作加強劑。

馬友醫院(Mayo Clinic)傳染病專家、疫苗研究小組主任波蘭(Gregory Poland)就表示，輝瑞與其他藥廠提前部署，防範可能削弱疫苗效力的變種病毒為明智之舉。

疫苗 變種病毒 輝瑞

上一則

打疫苗有效！安養院新冠確診率下降80%

下一則

紐約現「新變種」快速蔓延 疫苗效力恐減弱

延伸閱讀

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠
抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 
里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

英女王分享接種疫苗：一點也不痛 感覺受到保護

熱門新聞

拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

2021-02-26 03:00
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登