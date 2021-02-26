對付變種病毒 莫德納研發新疫苗 輝瑞測試加強劑

CDC指全美已有17%成年人接種了新冠疫苗。圖為護士準備為民眾接種疫苗。(路透)

為對抗新冠變種病毒 ，輝瑞 (Pfizer)25日宣布研發第三劑增強劑，以及改良原有疫苗 的計畫；莫德納(Moderna)也宣布，要針對南非變種病毒研發新疫苗。

輝瑞與BioNTech的實驗發現，碰上南非變種病毒，疫苗幫助體產生的中和抗體將減少，因此可能導致疫苗效力降低；儘管如此，目前仍沒有臨床試驗證據顯示，現在的疫苗無法提供一定程度保護力。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)發表聲明表示：「我們果斷採取多種行動，以因應變種病毒對疫苗產生抗藥性。」

輝瑞疫苗首席科學家多米茲爾(Phil Dormitzer)表示，單純注射第三劑原有疫苗，就能強化免疫系統對上變種病毒。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

輝瑞與BioNTech原有疫苗仍提供良好防護力抵禦變種病毒，改良疫苗比較接近先行測試，藉此掌握如何快速研究與製造改良疫苗，以防未來出現更具威脅性的變種病毒。

米茲爾說：「這次的實驗目的，並不是要立刻改良疫苗。」

輝瑞的研究將測試接種兩劑疫苗之後的半年至一年間，再接種第三劑，是否會影響保護力；此外公司也通知府單位將針對南非變種病毒的改良疫苗進行試驗。

莫德納方面，則為變種病毒進行新的疫苗試驗，並且提升疫苗產能。目前針對南非變種病毒的疫苗，已送至國家衛生研究院(National Institutes of Health)測試，但距離獲得使用授權預計仍需好幾個月。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日才宣布，對抗變種病毒的新疫苗不需通過3萬至4萬人的大型臨床試驗；莫德納同樣認為，原有疫苗仍能抵抗變種病毒，但謹慎起見，公司仍著手尋找各種備案。

第一種方案為接種兩劑疫苗後，再注射加強劑；第二方案為接種原疫苗與新疫苗混合的加強劑；已進行中的第三種方案，為直接接種第三劑原有疫苗當作加強劑。

馬友醫院(Mayo Clinic)傳染病專家、疫苗研究小組主任波蘭(Gregory Poland)就表示，輝瑞與其他藥廠提前部署，防範可能削弱疫苗效力的變種病毒為明智之舉。