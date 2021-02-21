避談無用…拜登就職滿月難甩川普陰影 媒體聚焦共和黨

拜登總統(右)上任一個月，似乎一直擺脫不掉要與前任川普(左)相比較的壓力。(Getty Images) COMBO-US-POLITICS-TRUMP-DEPARTURE (COMBO) This combination of pictures created on January 15, 2021 shows US President Donald Trump at the White House in Washington, DC, on July 29, 2020 and Democratic presidential nominee and former Vice President Joe Biden in Dallas, Pennsylvania, on October 24, 2020. - US President Donald Trump will leave Washington on Wednesday morning, hours before the inauguration of his Democratic successor Joe Biden, an official said January 15, 2021 on condition of anonymity. The outgoing president, who already announced he would not attend the swearing-in, will fly to his Mar-a-Lago club in Florida, where he intends to stay. After two months of refusing to acknowledge his defeat in the November 3 election, Trump finally promised a transition in recent days, but never congratulated Biden. (Photos by JIM WATSON and Angela Weiss / AFP)

拜登 就任總統滿一個月，有件事相當明顯，就是他一直避談前總統川普 ；這幾周的施政，拜登大力放在掃除川普留下來的政治遺緒，就政策、象徵手法及風格等方面莫不如此，但他卻發現，川普的陰影有如鬼魅，很難抹去，即便川普被推特鎖帳號無法發聲，依然如此。

「國會山莊報」(The Hill)20日報導，拜登任職的前幾周，川普遭彈劾案占據媒體報導；彈劾案審理雖只耗時一周，但它卻是舉國大事，聯邦參院聆聽正反論述，考慮該把川普定罪還是開釋。

即便彈劾案落幕，媒體還把焦點放在後川普時代共和黨的未來，尤其川普與參院少數黨領袖麥康諾交鋒，互相責怪，更是吸睛。

拜登施政致力於一改川普的政策；川普治下，美國 退出巴黎氣候協定，拜登19日則宣布正式重返該國際條約；拜登政府另宣布秉持開放態度，想與伊朗談判核子問題，歐巴馬帶頭下，國際與伊朗達成核子協議，川普卻拽著美國退出該協議。

民主黨本周另推出拜登力挺的移民法案改革，其方向與川普治下呈180度大轉變；凡此種種，顯見要擺脫川普有多困難。

一位親近拜登政府的民主黨人士指出，目前的光景就像由前晚噩夢醒來，醒是醒了，但翌日餘悸仍在，可能再過一天還無法打消；更糟糕的是：這個夢魘，很多美國人做了四年，所以還縈繞不散是理所當然的事，要克服著實不易，民主黨致力於矯治川普四年留下的爛攤子，真要花費不少時間。

美聯社認為，拜登遭逢的試煉在他風格上的轉變，能否有政策來搭配，而催生出重大改善，與川普治下有別，一個月時間太短，很難測量出來；此外，拜登的政治蜜月期可能很短，華府政界分裂為兩極，共和黨已開始批評拜登屈從民主黨內的左派。

國際社會目前睜大眼睛，注意拜登是否真能履行改善氣候的目標，幫助陷於新冠疫情的窮國，恢復與北約組織(NATO)的團結，不因下次政權易手就前功盡棄。

此外，拜登還得克服的現實，便是過去四年，中國乘虛而入，填補美國留下的貿易真空；川普治下的美國敵意甚深，盟邦也學懂減少依賴美國為妙。拜登雖表示，過去四年，新聞老是圍繞著川普，希望未來四年，新聞為全民服務，但說易行難，尤其川普還把持千百萬支持者及共和黨，四年後會不會再出馬競選也猶未可知。