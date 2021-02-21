避談無用…拜登就職滿月難甩川普陰影 媒體聚焦共和黨
拜登就任總統滿一個月，有件事相當明顯，就是他一直避談前總統川普；這幾周的施政，拜登大力放在掃除川普留下來的政治遺緒，就政策、象徵手法及風格等方面莫不如此，但他卻發現，川普的陰影有如鬼魅，很難抹去，即便川普被推特鎖帳號無法發聲，依然如此。
「國會山莊報」(The Hill)20日報導，拜登任職的前幾周，川普遭彈劾案占據媒體報導；彈劾案審理雖只耗時一周，但它卻是舉國大事，聯邦參院聆聽正反論述，考慮該把川普定罪還是開釋。
即便彈劾案落幕，媒體還把焦點放在後川普時代共和黨的未來，尤其川普與參院少數黨領袖麥康諾交鋒，互相責怪，更是吸睛。
拜登施政致力於一改川普的政策；川普治下，美國退出巴黎氣候協定，拜登19日則宣布正式重返該國際條約；拜登政府另宣布秉持開放態度，想與伊朗談判核子問題，歐巴馬帶頭下，國際與伊朗達成核子協議，川普卻拽著美國退出該協議。
民主黨本周另推出拜登力挺的移民法案改革，其方向與川普治下呈180度大轉變；凡此種種，顯見要擺脫川普有多困難。
一位親近拜登政府的民主黨人士指出，目前的光景就像由前晚噩夢醒來，醒是醒了，但翌日餘悸仍在，可能再過一天還無法打消；更糟糕的是：這個夢魘，很多美國人做了四年，所以還縈繞不散是理所當然的事，要克服著實不易，民主黨致力於矯治川普四年留下的爛攤子，真要花費不少時間。
美聯社認為，拜登遭逢的試煉在他風格上的轉變，能否有政策來搭配，而催生出重大改善，與川普治下有別，一個月時間太短，很難測量出來；此外，拜登的政治蜜月期可能很短，華府政界分裂為兩極，共和黨已開始批評拜登屈從民主黨內的左派。
國際社會目前睜大眼睛，注意拜登是否真能履行改善氣候的目標，幫助陷於新冠疫情的窮國，恢復與北約組織(NATO)的團結，不因下次政權易手就前功盡棄。
此外，拜登還得克服的現實，便是過去四年，中國乘虛而入，填補美國留下的貿易真空；川普治下的美國敵意甚深，盟邦也學懂減少依賴美國為妙。拜登雖表示，過去四年，新聞老是圍繞著川普，希望未來四年，新聞為全民服務，但說易行難，尤其川普還把持千百萬支持者及共和黨，四年後會不會再出馬競選也猶未可知。
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