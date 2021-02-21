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疫情和經濟之外 暴風雪考驗拜登危機處理能力

編譯徐薏茹／綜合20日電
美國南部地區近日遭遇百年來最嚴重的暴風雪。 美聯社
美國南部地區近日遭遇百年來最嚴重的暴風雪。 美聯社

總統的其中一項工作就是在自然災害後做危機處理，甚至是就大型槍擊案件或恐怖攻擊行動做出回應，如何在危機中展現領導能力一直是對各屆總統的考驗，拜登上任即面對新冠疫情和經濟等嚴峻問題，此次的暴風雪更為拜登帶來新的考驗。

白宮20日宣布德州進入重大災難狀態(major disaster)，要求聯邦機構尋求額外資源處理這次危機，拜登表示希望於下周前往德州視察，但他不希望此一行動讓當地復原工作失去焦點，拜登會在下周作出決定。

拜登在推特上分享德州和其他州的消息，白宮也已發布好幾項聲明，藉此展示聯邦政府已掌握情況，拜登定期與幕僚更新消息，並已宣布德州、奧克拉荷馬州、路易斯安那州進入緊急狀態，德州進入重大災難狀態。

聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)分送數十個發電機和物資到受災地，包括燃料、水、毛毯、即時食品等。

拜登已經與七個情況最嚴重的州長談話，他在推特上發布與共和黨籍德州州長阿博特(Greg Abbott)通話的照片。

共和黨籍奧克拉荷馬州長斯蒂特(Kevin Stitt)向來是忠實的川普支持者，他很快就讚美拜登這次迅速的行動，斯蒂特與拜登通話後，特別感謝總統聯絡他，提供聯邦政府的援助，並表示期待一同與中央合作解決問題。

維吉尼亞大學米勒中心總統研究主任芭芭拉‧派瑞(Barbara Perry)說拜登非常適合處理災難危機，因為他曾擔任數十年參議員，同時是前任副總統，而且他真心關懷人民。

派瑞接受採訪時說：「他必須立即表現出同情，拜訪受創嚴重的地方對總統來說很重要，但要小心自己的足跡，他不會想要讓事情更糟。」

她指出，如果拜登下周決定前往德州，他也能利用此機會傳達氣候變遷真實存在的觀點，認真著手處理此議題，德州可以加強發電設施以預備下次的風暴來臨。派瑞說：「我們知道他在乎氣候變遷，而這是說服人們的一個方式。」

拜登 德州 奧克拉荷馬州

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