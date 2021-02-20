疫苗臨床試驗、接種率 有色族裔比例遠不及白人

研究顯示，疫苗臨床試驗和新冠疫苗接種率，族裔多元性都嚴重不足；圖為舊金山市民排隊接種新冠疫苗。(Getty Images)

新冠疫苗 接種後，有色族裔獲接種的比例遠遠不及白人，情況已引起拜登政府及地方政府關注；然而最新的研究發現，早在過去的疫苗臨床試驗仍以白人為主，有色人種的代表性不足。

儘管國家衛生研究院( National Institutes of Health)發出指引，建議在臨床試驗中加強種族多樣化，但實際並非如此。美國醫學會雜誌(The Journal of the American Medical Association，JAMA)19日在網上發布的研究報告指出，這種差距新冠疫情流行前早已存在。

報告是由哈佛醫學院、西雅圖的福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)及亞特蘭大艾莫利大學(Emory University) 醫學院的研究人員共同撰寫，指出截至2011年的臨床試驗參與者中，78%是白人，拉美裔12%(該族裔占全美總人口的18％%)、黑人 11%(該族裔占總人口超過12%)。亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民的參與疫苗試驗比例，則與占總人口的比例相若。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

研究團隊也發現，在臨床試驗中白人成年女性人數過多，有色人種及65歲以上者的人數過少。

這個發現與接種新冠疫苗所出現的情況類似，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新報告，年齡較大白人婦女的疫苗接種率，高於黑人、拉美裔、亞裔及印第安原住民，這些族裔的新冠病毒死亡率也高於白人婦女。

隨著各州努力展開接種新冠疫苗工作的同時，這個差距進一步擴大；加州 公共衛生官員上周發布的數據，約占加州人口40%的拉美裔，迄今接種了疫苗僅占16%，占人口7%的非洲裔居民，接種率更只有3%。

當逐個郡細查時，出現的差距更大，在洛杉磯郡，拉美裔占所有居民的一半，但疫苗接種率只有23%；占居民人口8%的非洲裔，接種率為4%。

由多個專家團體組成的新冠病毒聯盟(COVID Collaborative)的調查發現，與白人相比，黑人及拉美裔對接種疫苗存有更大的猶豫及不信任感。

研究團隊之一的哈金森癌症研究中心專家米雪兒‧安德斯基(Michele Andrasik)認為，改善的方法是醫療專業人員與社區建立互信。