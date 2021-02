疫苗臨床試驗、接種率 有色族裔比例遠不及白人

研究顯示,疫苗臨床試驗和新冠疫苗接種率,族裔多元性都嚴重不足;圖為舊金山市民排隊接種新冠疫苗。(Getty Images)

新冠疫苗 接種後,有色族裔獲接種的比例遠遠不及白人,情況已引起拜登政府及地方政府關注;然而最新的研究發現,早在過去的疫苗臨床試驗仍以白人為主,有色人種的代表性不足。

儘管國家衛生研究院( National Institutes of Health)發出指引,建議在臨床試驗中加強種族多樣化,但實際並非如此。美國醫學會雜誌(The Journal of the American Medical Association,JAMA)19日在網上發布的研究報告指出,這種差距新冠疫情流行前早已存在。

報告是由哈佛醫學院、西雅圖的福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)及亞特蘭大艾莫利大學(Emory University) 醫學院的研究人員共同撰寫,指出截至2011年的臨床試驗參與者中,78%是白人,拉美裔12%(該族裔占全美總人口的18%%)、黑人 11%(該族裔占總人口超過12%)。亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民的參與疫苗試驗比例,則與占總人口的比例相若。

(影音製作:何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

研究團隊也發現,在臨床試驗中白人成年女性人數過多,有色人種及65歲以上者的人數過少。

這個發現與接種新冠疫苗所出現的情況類似,根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新報告,年齡較大白人婦女的疫苗接種率,高於黑人、拉美裔、亞裔及印第安原住民,這些族裔的新冠病毒死亡率也高於白人婦女。

隨著各州努力展開接種新冠疫苗工作的同時,這個差距進一步擴大;加州 公共衛生官員上周發布的數據,約占加州人口40%的拉美裔,迄今接種了疫苗僅占16%,占人口7%的非洲裔居民,接種率更只有3%。

當逐個郡細查時,出現的差距更大,在洛杉磯郡,拉美裔占所有居民的一半,但疫苗接種率只有23%;占居民人口8%的非洲裔,接種率為4%。

由多個專家團體組成的新冠病毒聯盟(COVID Collaborative)的調查發現,與白人相比,黑人及拉美裔對接種疫苗存有更大的猶豫及不信任感。

研究團隊之一的哈金森癌症研究中心專家米雪兒‧安德斯基(Michele Andrasik)認為,改善的方法是醫療專業人員與社區建立互信。