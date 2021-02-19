飛了7個月 經歷恐怖7分鐘…毅力號登陸火星 傳回照片

NASA的火星探測器「毅力號」(Perseverance)18日下午3時55分安全降落在NASA鎖定的最小範圍後。一登陸火星，其推特便發文宣布：「我安全抵達火星了，毅力號無所不去。」(美聯社)

美國航空暨太空 總署(NASA )火星探測器「毅力號」(Perseverance)歷經超過六個月、約3億哩的太空旅程後，美東時間18日下午3時55分抵達火星，成為NASA自1970年代以來第九架成功登陸火星的太空船；毅力號開始探索火星有無生命、地殼組成，並傳回火星坑坑洞洞的黑白照片。

挖掘樣本 探索有無生命

科學家認為火星在30億至40億年前充滿水時曾出現過生命；未來兩個地球年內，小名為「波西」(Percy)的毅力號，將利用七吋機械臂挖掘並蒐集火星石頭樣本，以了解火星是否可能存在微生物。

毅力號是本周第三個造訪火星的太空活動，上周阿拉伯聯合大公國與中國的探測器也連日進入火星軌道；這三趟任務的探測器都是去年7月發射，飛行近七個月才抵達火星。

「毅力號」順利著陸火星後傳回的第一張照片。(路透)

中國較小型的「天問一號」火星探測器預計5月至6月登陸，擬尋求生命存在證據；NASA另兩架較舊型探測器仍在火星上行動，即2012年著陸的「好奇號」(Curiosity)與2018年的「洞察號」(InSight)。

毅力號任務耗資近30億元，這是NASA最大、最先進的六輪探測器，也是1970年代以來由美國製造並成功登陸火星的第九個太空船。

NASA位於加州巴沙迪納(Pasadena)的噴射推進實驗室(JPL)擔任地面控制中心，該團隊科學家稱毅力號下降過程為「恐怖七分鐘」，科學家確認毅力號成功著陸後均歡欣鼓舞。

拜登總統也在推特發文恭賀毅力號成功著地並表示：「今天再次證明，有了科學力量與美國人的獨創性，凡是皆有可能。」

「毅力號」(Perseverance)安全著陸火星指定範圍後，位於加州的NASA噴氣動力實驗室(JPL)的科學家們情不自禁地喝起立喝采。(路透)

最快2031年 送樣回地球

科學家們希望毅力號能協助了解火星有無生命和地殼組成等問題；數十個粉筆大小的火星地表樣本將被封進管內，等待其他探測器抵達並送回地球；NASA與正歐洲太空總署(EPA)合作，目標最快在2031年將這些樣本送回地球。

火星地表組成仍充滿未知，科學家希望藉由毅力號登陸火星產生的震動，可讓「洞察號」探測器地震 儀進一步偵測與分析火星地殼組成。

毅力號降落時，扔棄維持平衡的鎢金屬，鎢金屬以時速9000哩高速墜落，可望撞出巨大坑洞；若洞察號可偵測到這波震動，這不僅是科技創舉，這些數據也有助了解火星地殼的組成。

NASA任務工程師以「恐怖七分鐘」形容「毅力號」的降落過程。圖為毅力號著陸過程示意圖。(取自NASA官網)

洞察號地震儀的主要目的是紀錄火星地震，該探測器目前已記錄到逾400次地震；科學家期待洞察號可偵測到太空隕石偶然墜落到火星表面時的震動，但目前記錄為零，或者波動不足以讓科學家判定為隕石撞擊。

火星缺乏明顯隕石撞擊的訊號，顯示火星地表可能更接近月球表面，而不是地球表面；因為震波在堅硬石頭中可傳得更遠，鬆散沙堆則有限；洞察號團隊人員猜測，火星結構可能介於月球和地球之間。

洞察號科學家曾考慮紀錄其他訊號，包括毅力號降落時音爆產生的大氣壓力波動，或者衝擊地表的音爆，不過經過他們的計算，這類震動幅度太小，難以偵測。

天氣可能提高紀錄的難度，若火星風勢太強，洞察號的地震儀可能遭風襲，風吹的震動可能會影響毅力號的訊號。