不同川普亂象 拜登恢復正軌「電話外交」已和12國領袖通電話

拜登總統上任近一個月，最近展開電話外交，形式與內容兼俱，不像前任漫無章法。(美聯社)

拜登 總統上任後，白宮橢圓形辦公室恢復忙碌且大量的簡報作業，演習各種突發與假設情況，讓拜登可在電話上與友邦與敵國元首精準討論要務。

元月20日上任以來，拜登已和各國領導人打了12通電話，一反被川普 「封存」的作業模式，也讓其他國家明白，川普式「得罪」美國 友邦的日子，已經一去不復返。

美聯社指出，拜登的電話外交不但是形式上，也是實質上改變川普作風，顯示拜登有心重新調整美國與全世界的關係。

前國安會官員古德曼(Matthew Goodman)說，新政府高層明白，有必要「一開始就立刻和友邦搞好關係」，這是讓川普成為過去、讓外交回到正軌的最重要原則，因此事前的準備必須完善周到。

當然，拜登上任後努力改變川普作風的外交努力，最後還是要看成效，不是看形式或幕僚的備準功夫；但他至少讓世人明白，他和寧願與普亭、金正恩等獨裁領袖搞好關係的川普，是截然不同的美國總統。

洩露給媒體的電話紀錄顯示，剛上台的川普，大剌剌的向時任墨西哥總統潘尼亞尼托保證，美國在兩國邊界建築圍牆，墨國一毛錢都不用出；又向當時的澳洲總理滕博爾抱怨，幹嘛強迫他接這通「令人極不愉快」的電話，你「比我更壞」，居然拘留鄰近島國的難民。

當然，最著名的川普「外交電話」就是2019年打給烏克蘭總統澤倫斯基，川普「拜託」澤倫斯基調查拜登父子在烏國行徑的那通，也就是導致國會彈劾的最有力證據。

拜登的顧問與幕僚恢復了美國歷任總統的作法，事先替他準備了豐富的背景資訊，包括通話國的最新情況、兩國元首互動的紀錄、重要議題的立場，以及對方可能臨時提到的問題，該如何反應。

拜登幕僚還特別在他打電話給習近平和普亭之前，讓新聞界知道總統打算講些甚麼，讓對方無法隨意編造雙方談話主軸與內容；拜登對習近平談到人權與貿易不公問題，更對普亭直接譴責關押俄國反對派領袖納瓦尼，也要普亭交代對美國發動網路情報攻擊事。

拜登第一個外交電話打給加拿大總理杜魯多，解釋何以撤銷基石油管計畫，也回味自己前妻與多倫多的親屬關係和他2016年訪問渥太華時的種種；加拿大官員說，兩人還談及中國為報復加拿大軟禁華為財務長孟晚舟，羈押兩名加拿大人迄今。