川普任內最後一天 做起「特赦生意」傳朱利安尼當說客

報導指川普總統在離任前夕，將行使總統權力，特赦或減逾百人。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，川普 總統準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。

兩名消息人士表示，白宮 17日已召開會議，決定特赦的最後名單；可能包括饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)和2016年的川普競選顧問巴農(Steve Bannon)。

官員表示，川普早在去年聖誕節之前，就已醞釀頒布特赦與減刑名單，但拖延數日後又碰上國會1月6日暴動而延至本月下旬。

另據「紐約時報」報導，隨著川普卸任日愈來愈近，他的一些盟友開始當起說客，向財力雄厚的重罪犯或重罪犯的朋友收錢，以說服川普特赦或減刑，當川普扭轉大選結果的手段顯然用盡時，遊說川普特赦的風氣變得極為盛行。

報導指川普總統在離任前夕，將行使總統權力，特赦或減逾百人。但外界不知前白宮顧問班農是否在名單內。(路透)

說客托曼(Brett Tolman)曾擔任聯邦檢察官，目前負責就特赦和減刑向白宮提建議，他最近幾周至少收取數萬元，以說服川普特赦三人。

川普前私人律師陶德(John Dowd)向已遭定罪的重罪犯宣稱，他跟川普交情好，能說動川普特赦，因此從一名富有的重罪犯手中收了幾萬元。

文件顯示，川普陣營一名前首席顧問收了5萬元，要說服川普特赦中央情報局(CIA)前官員基里亞庫(John Kiriakou)；如果川普同意特赦，這名前顧問將再獲得5萬元獎金；基里亞庫2012年因為非法揭露機密而入獄。

基里亞庫另外從川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的朋友口中得知，朱利安尼可以說服川普特赦，索價200萬元，基里亞庫拒絕了。

報導指川普總統在離任前夕，將行使總統權力，特赦或減逾百人。據傳去年12月非法持槍定罪的繞舌歌手小韋恩也在名單內。圖為兩人去年10月會面。(取自推特)

一些法律學者和特赦律師對川普陣營用特赦賺錢不以為然；1990到1997年擔任聯邦司法部 特赦檢察官的瑪格麗特．羅福說：「這種私下關說的特權體系，讓幾百個依司法部規定排隊申請特赦的普通人，失去被政府考慮特赦的機會，並偏離了長久以來讓申請特赦程序看來公平的努力。」

前總統柯林頓在卸任前夕為170特赦和減刑，其中有些人付了十幾萬到幾十萬元給他的家人和朋友。

不過，柯林頓特赦的主要還是通過司法部審核的犯人；川普則不同，在白宮另設專責特赦的體系，川普女婿、總統高級顧問庫許納對特赦名單影響力很大。

但紐時說，美國關於總統特赦權和遊說總統特赦的規範非常少，川普朋友為了說服總統特赦而收錢並不違法。