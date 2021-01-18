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二次彈劾在即 川普再批「詐騙」 辯護團隊仍在找律師

記者顏伶如、陳韻涵╱綜合報導
國會將二度彈劾即將下台的川普總統。(美聯社)
國會將二度彈劾即將下台的川普總統。(美聯社)

川普總統的私人律師朱利安尼(Rudolph Giulian)日前表示，川普並未煽動國會暴動，因為大選舞弊是「真的」；川普17日發表聲明，形容彈劾是「詐騙」，卻否認法律團隊所做的任何決定，同時點名朱利安尼已不屬於川普第二次彈劾的辯護團隊。

與朱利安尼同時在本月6日出席華府支持者大會的60歲律師伊士曼(John Eastman)被指出是被川普團隊的考慮人選。伊士曼在被媒體詢及此事時表示，如果被白宮延攬，他很願意為總統效力。但白宮沒有置評。

川普陣營目前仍在積極尋找辯護律師，因為許多在第一次彈劾案中協助川普辯護的律師都棄他而去，另有許多著名的保守派法律人士也拒絕幫他。儘管遭到川普「拋下船」，朱利安尼強調他「涉及」川普的彈劾辯護，且可能代表川普出庭。

川普與朱利安尼的關係忽冷忽熱，如今為雙方橫跨數十年、若即若離的奧妙互動再添一筆。

當川普希望透過打官司推翻2020大選結果時，朱利安尼看到了賺錢的好機會；媒體報導，朱利安尼向競選團隊開價一天2萬元。商人出身的川普並未答應朱利安尼，指示部屬朱利安尼的報帳核銷都要由他親自同意才行。

大選結束九周，如今再度遭到國會彈劾的川普，14日一早便忙著交代屬下，要把所有恩怨一筆勾消。當時，由於川普的推特帳號遭停權，他遂透過競選團隊首席顧問米勒(Jason Miller)發文。

米勒在推特寫道：「剛剛跟川普總統談過，他跟我說朱利安尼是個很好的人，也是個忠於國家的愛國者！我們大家都喜歡這位美國市長！」

雖然白宮官員幾乎一面倒對朱利安尼不滿，責怪他害川普連續兩次遭到彈劾，川普卻有不同想法。

選舉訴訟在各級法院都遇到挫敗，讓川普對於朱利安尼頗有怨言，但不管在公開或私下談話中，川普對於朱利安尼仍保持恭敬。川普曾對幕僚們說：「千萬別小看他。」

事實上，川普與朱利安尼過去在紐約並沒有特別熟稔，但在「通俄案」調查期間，川普則非常欣慰有朱利安尼如此強勢的私人律師，專門處理各種疑難雜症。

共和黨政治律師桑德爾森(Matthew Sanderson)分析，平常的律師都會把殘酷的真相說給顧客明白，協助客戶趨吉避凶，「但朱利安尼卻講客戶想聽的話給客戶，並且讓客戶一步步身陷險境，就好像他們兩個人都是飛蛾，一同撲火」。

川普 彈劾 白宮

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