國家廣場關閉 21日前重裝戒備

國家廣場已關閉，從華盛頓紀念碑至國會之間以及附近的大多區域都已築起圍欄。（記者張筠／攝影）

為準備總統當選人拜登 的20日總統就職典禮，華府 市中心進入戒備狀態。國家公園管理局(NPS)已宣布國家廣場(National Mall)自即日關閉至21日，為下周拜登總統就職典禮重裝戒備。

目前已有逾2萬國民兵駐紮華府，國會山莊及市中心每個街口都有軍警把守，華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日表示，國民兵主要是支援、加強華府維穩能力，確保華府在增強國會山莊警力的同時，也有能力照顧整個城市的治安，不至於出現「安保缺口」，可讓市民放心。

國家公園局表示，國家廣場外已全部築起圍欄，附近幾乎所有道路關閉，進出民眾和車輛都須出示有效證件，並接受安檢，此外市中心已有多數道路關閉，13個地鐵站也將關閉至21日。

目前僅批准兩個團體在總統就職典禮當天「行使憲法第一修正案的權力」，分別在美國 海軍紀念廣場(U.S. Navy Memorial)和約翰馬歇爾公園(John Marshall Park)集會，集會人數受限，且參與者進入限制區前要接受安檢。

公園局在聲明中說，華府國家廣場奉令關閉，「以確保國土安全部為第59屆總統就職典禮所指定的『國家特別安全活動』區域內安全及維安無虞」。

綠草如茵的國家廣場是民權鬥士馬丁路德．金恩博士發表歷史性演說「我有一個夢」（I Have a Dream）的所在地，而四年一次的總統就職典禮，一直以來都會讓國家廣場擠滿觀禮人潮。

這次就職典禮前，美國總統川普的支持者曾在6日闖進國會大廈，試圖中斷國會認證拜登贏得去年11月3日大選程序後，維安情勢前所未見。