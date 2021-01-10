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共和黨眾議員砲轟黨內領導層 「對川普煽動毫無作為」

編譯林育正／綜合９日電
聯邦眾院少數黨領袖麥卡錫遭同黨議員批評，面對川普總統煽動進攻國會大廈毫無作為。(美聯社)
聯邦眾院少數黨領袖麥卡錫遭同黨議員批評，面對川普總統煽動進攻國會大廈毫無作為。(美聯社)

聯邦眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)與黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)，遭同黨議員批評面對川普總統煽動進攻國會大廈毫無作為，這也顯示出共和黨內部開始出現嚴重分歧。

國會大廈暴動造成五人死亡，而政治媒體Politico訪問了近24位共和黨議員和幕僚，他們私下表示，麥卡錫和史卡利斯在情急之下未能展現領導力，應挺身而出與川普進行溝通，一同阻止暴動發生。

眾院共和黨三名領袖中，僅有共和黨聯席會主席麗絲‧錢尼(Liz Cheney)直接譴責川普危險的言論與行為；錢尼日前就表明反對推翻選舉人團的投票結果。

儘管如此，麥卡錫和史卡利斯仍然全票通過繼續擔任少數黨領袖和黨鞭，使得共和黨聯席會中，充斥緊繃的氛圍；一名共和黨議員說：「我們感到有些憤怒，而且非常失望。當你身為領袖，你必須綜觀全局。」

共和黨政策委員會主席帕爾默(Gary Palmer)也說：「每個國會議員都必須了解，我們的一言一行都非常重要；現在我們並不在正確的方向上。」

過去幾年麥卡錫與川普關係良好，部分議員對於麥卡錫和史卡利斯在暴動後仍支持推翻部分州的選舉人票感到憤怒。

也有部分共和黨人士認為，黨內領袖應率先表態與該為暴動負責的川普保持距離；眾議員羅伊(Chip Roy)就表示：「基本上我不同意白宮和大部分共和黨同儕的做法；憲法清楚寫著計算選舉人票後，我們就必須宣布勝方。」

眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)也向媒體表示：「所有呼籲民眾走出來做最後一搏的那些人，當國會警察挺身而出時，全都跟懦夫一樣火速閃人。」

相較於呼籲共和參議員切勿推翻拜登勝選的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，麥卡錫的盟友表示，他希望保持中立以維持聯席會團結，因此並未針對認證勝選表達明確立場。

不過隨後麥卡錫發表聲明試圖滅火，他說：「美國不只分裂，更受了重傷；新的國會和拜登政府將非常重要。」

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