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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

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逼他提早下台？傳川普內閣成員討論憲法第25修正案

記者顏伶如／綜合報導
川普內閣成員私下討論如何援引憲法第25修正案，宣告川普因「心理健康不佳」無法視事，讓川普在任期結束之前就提早下台。圖為2019年10月的內閣會議。(Getty Images)
川普內閣成員私下討論如何援引憲法第25修正案，宣告川普因「心理健康不佳」無法視事，讓川普在任期結束之前就提早下台。圖為2019年10月的內閣會議。(Getty Images)

挺川群眾在川普鼓動下，6日衝闖國會大廈後，百餘名民主黨籍國會議員同聲呼籲川普總統辭職下台，共和黨籍的伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)也加入要川普辭職下台的行列。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，國會暴亂事件發生後，消息人士指出，川普內閣成員私下討論，考慮援引憲法第25修正案(25th Amendment)，宣告川普因「心理健康不佳」無法視事，讓川普在任期結束之前就提早下台。

2部長走人 通過門檻再降

至於國會是否將第二次彈劾川普，民主黨國國會陣營表示，已擬好起草文件。

此外，目前川普內閣中，不少部會是由沒有經過參院任命的「代理」首長掌理，運輸部長趙小蘭和教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)相繼請辭，已使得依法援引第25修正案的內閣首長人數門檻隨之降低。

150民主黨議員要求辭職

截至7日晚，約有150名民主黨籍聯邦參眾議員公開要求川普立即下台，或由國會發動彈劾；而身為中間路線派共和黨員，曾多次批評川普的金辛格也在推特發文，主張副總統潘斯與內閣首長應該援引第25修正案讓川普下台，成為第一位對川普揭竿起義的共和黨國會議員。

共和黨中間派開第一槍

美國空軍出身，曾參加阿富汗戰爭的金辛格在推文聲明表示，川普要為6日的叛亂事件負責，因為川普鼓吹支持者遊行到國會大廈。

金辛格說，應該引用第25修正案讓川普下台，才能確保美國民眾在未來幾周能夠安全，以及「我們是讓一名精神正常的船長來領航」。

眾院開始傳出彈劾草案

華盛頓郵報報導，民主黨國會助理透露，眾院司法委員會民主黨籍成員已開始流傳一份川普彈劾草案，彈劾理由是川普煽動群眾對國會展開暴力攻擊，屬於嚴重犯罪，違背必須保護憲法、效忠國家的宣誓誓詞。

草案中也寫道，川普企圖顛覆、阻撓選舉人票計票，在喬治亞州已經確認選舉結果之後，竟對喬州州務卿施壓，要求「找出」選票。草案中指出，川普作為危害國家安全，也危害政權和平轉移。

報導指出，目前無法確知國會是否將交付表決，還是會對川普政府閣員施壓，要求閣員援引第25修正案讓川普下台。眾院司法委員會已致函潘斯，要求潘斯啟動讓川普提前下台的程序。

來源：YouTube

川普 民主黨 彈劾

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