我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

變種病毒疫情失控 英鎖國至2月中

編譯陳韻涵／綜合4日電
英國首相強生3日宣布英格蘭地區從午夜起開始第三度封城，學校也暫時不開課，最快2月中旬解禁。圖為強生4日探視倫敦一家醫院，新冠患者4日開始施打疫苗。(路透)
英國首相強生3日宣布英格蘭地區從午夜起開始第三度封城，學校也暫時不開課，最快2月中旬解禁。圖為強生4日探視倫敦一家醫院，新冠患者4日開始施打疫苗。(路透)

英國首相強生(Boris Johnson)4日宣布新一波全國封鎖至少到2月中旬，以遏止新冠病毒擴散；這波居家避疫恰逢英國自豪成為全球第一個國家讓優先群體注射牛津-阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，但倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)警告疫情失控，已重啟「方艙醫院」因應空前爆量的新冠病患。

英國政府啟動牛津大學和阿斯特捷利康共同研發的新冠肺炎接種計畫，成為全球第一個讓人民接種這款疫苗的國家；不過，強生4日表示，新變種病毒疫情發展的狀況「令人沮喪且震驚」，政府必須採取立即行動延緩病毒擴散。

「醫院面臨自疫情開始以來前所未有的壓力，大多數國家已採取嚴厲防疫措施，顯然我們需要一起做得更多，控制新變種毒株。」強生說：「我們必須全國封鎖，這樣才難遏止變種毒株擴散，政府將再次讓國民居家避疫。」

非必要商店必須暫停營業，小學、中學和大學5日起改為線上教學，只有特教弱勢學童和必要工作者的子女例外，大學至少停課至2月中；強生說，疫情干擾下，今夏不可能舉行考試。

強生表示，若疫苗配送及接種計畫順利，病歿人數在封鎖後下降，可能在2月中旬解除封鎖。

82歲的洗腎病患平克(Brian Pinker)是全球首名施打牛津疫苗的非臨床試驗對象，他4日於牛津大學醫院接種疫苗後表示：「我很慶幸接種疫苗，且驕傲這是在牛津研發的疫苗，醫護人員都很出色。」

輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和牛津疫苗都要注射兩劑，以達到最高效能；英國疫苗接種和免疫聯合委員會(JCVI)已表示，會讓更多人接種首劑疫苗，擴大免疫群體，並將第二劑疫苗的接種間隔從21天延至12周。

倫敦市長沙迪克汗警告疫情失控，專門救治新冠病患的南丁格爾醫院已重啟，「倫敦醫院的新冠病患，比去年3到5月首波疫情高峰時還多。」

蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)也宣布封城遏止變種病毒疫情，人們可和一名非同住者在戶外見面。

蘇格蘭的新封鎖令限制人們除非購買必需品、運動或照顧弱勢，否則不得外出；所有宗教場所暫時關閉，禁辦團體運動，校方改線上教學，相關措施至少施行至1月底。

她說，疫情發展至今，當前情況最令人憂心，確診病例中約半數感染變種病毒；住院率攀升對醫護體系造成重擔，醫院可能在三、四周內滿床。

強生4日探視倫敦一家醫院前先檢測額溫，新冠患者4日開始施打疫苗。(路透)
強生4日探視倫敦一家醫院前先檢測額溫，新冠患者4日開始施打疫苗。(路透)

疫苗 疫情 英國

上一則

川普批「投降黨團」 3共和黨參議員表態不挑戰大選結果

下一則

喬州參議員複選今投票 勝負難料…恐需好幾天才知結果

延伸閱讀

世界晚報／川普電話「找選票」 喬州檢察官:違法就究責

世界晚報／川普電話「找選票」 喬州檢察官:違法就究責
英鎊2021年開局不利 防疫封鎖令英國經濟雪上加霜

英鎊2021年開局不利 防疫封鎖令英國經濟雪上加霜
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
英相強生如願脫歐 老爸「唱反調」喊當法國人

英相強生如願脫歐 老爸「唱反調」喊當法國人

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

2021-01-04 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡