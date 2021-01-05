變種病毒疫情失控 英鎖國至2月中

英國首相強生3日宣布英格蘭地區從午夜起開始第三度封城，學校也暫時不開課，最快2月中旬解禁。圖為強生4日探視倫敦一家醫院，新冠患者4日開始施打疫苗。(路透)

英國 首相強生(Boris Johnson)4日宣布新一波全國封鎖至少到2月中旬，以遏止新冠病毒擴散；這波居家避疫恰逢英國自豪成為全球第一個國家讓優先群體注射牛津-阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗 ，但倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)警告疫情 失控，已重啟「方艙醫院」因應空前爆量的新冠病患。

英國政府啟動牛津大學和阿斯特捷利康共同研發的新冠肺炎接種計畫，成為全球第一個讓人民接種這款疫苗的國家；不過，強生4日表示，新變種病毒疫情發展的狀況「令人沮喪且震驚」，政府必須採取立即行動延緩病毒擴散。

「醫院面臨自疫情開始以來前所未有的壓力，大多數國家已採取嚴厲防疫措施，顯然我們需要一起做得更多，控制新變種毒株。」強生說：「我們必須全國封鎖，這樣才難遏止變種毒株擴散，政府將再次讓國民居家避疫。」

非必要商店必須暫停營業，小學、中學和大學5日起改為線上教學，只有特教弱勢學童和必要工作者的子女例外，大學至少停課至2月中；強生說，疫情干擾下，今夏不可能舉行考試。

強生表示，若疫苗配送及接種計畫順利，病歿人數在封鎖後下降，可能在2月中旬解除封鎖。

82歲的洗腎病患平克(Brian Pinker)是全球首名施打牛津疫苗的非臨床試驗對象，他4日於牛津大學醫院接種疫苗後表示：「我很慶幸接種疫苗，且驕傲這是在牛津研發的疫苗，醫護人員都很出色。」

輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和牛津疫苗都要注射兩劑，以達到最高效能；英國疫苗接種和免疫聯合委員會(JCVI)已表示，會讓更多人接種首劑疫苗，擴大免疫群體，並將第二劑疫苗的接種間隔從21天延至12周。

倫敦市長沙迪克汗警告疫情失控，專門救治新冠病患的南丁格爾醫院已重啟，「倫敦醫院的新冠病患，比去年3到5月首波疫情高峰時還多。」

蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)也宣布封城遏止變種病毒疫情，人們可和一名非同住者在戶外見面。

蘇格蘭的新封鎖令限制人們除非購買必需品、運動或照顧弱勢，否則不得外出；所有宗教場所暫時關閉，禁辦團體運動，校方改線上教學，相關措施至少施行至1月底。

她說，疫情發展至今，當前情況最令人憂心，確診病例中約半數感染變種病毒；住院率攀升對醫護體系造成重擔，醫院可能在三、四周內滿床。