第五款新冠疫苗 Novavax進入最終試驗

美國製藥廠Novavaxs在29日表示進入研發新冠疫苗第三期臨床實驗，將很快申請緊急使用權。(Getty Images)

生技公司Novavax 28日宣布該公司生產的新冠肺炎疫苗 ，將進入最終試驗階段，美國和墨西哥一共有3萬人參與；若疫苗效力和安全性無虞，將在2021年獲得使用授權。

Novavax是第五家新冠疫苗進入最終試驗階段的公司；公衛官員表示儘管已有輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，但若要達到總體數量需求和控制疫情，仍需要更多來自不同藥廠的疫苗。

不過Novavax並未設下完成試驗的時間點，但目前估計為初春；輝瑞與莫德納疫苗的最終階段試驗，約花了四個月。

國家衛生研究院所長柯林斯(Francis Collins)表示：「我們一路上以飛快的速度取得進展，接下來就差衝過終點線了。全民需要不同類型的疫苗，確保每個人對這致命的疾病都具備抗體。」目前嬌生(Johnson & Johnson)和英國 藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作的疫苗，預計在2月獲得試驗結果和授權。

Novavax疫苗包含與新冠病毒表面「棘狀蛋白」相似的蛋白質，預計能觸發免疫系統反應。研發團隊自昆蟲細胞中製造此種蛋白質，此外疫苗內還有促進免疫反應的佐藥；佐藥的物質來自智利的萬年青樹皮。

Novavax疫苗結合蛋白質與佐藥的免疫機制，與使用基因技術的輝瑞與莫德納，以及運用病毒載體的嬌生和阿斯特捷利康有所不同。

最終階段的臨床試驗，將分別在115個地點進行，其中三分之二的受試者將間隔三周注射兩劑疫苗，另外三分之一則是安慰劑組。研究人員將追蹤第二次接種後，兩組有多少人感染新冠肺炎並出現症狀。

Novavax疫苗的研發獲得聯邦政府「神速行動」(Operation Warp Speed)補助，資助大規模生產並且提供1億劑疫苗給美國。

在英國也有1萬5000人參與Novavax疫苗試驗，預計結果將於明年第一季出爐，但時間將受新冠肺炎在英國的傳染速度影響。